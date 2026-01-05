La Xunta licita de nuevo la reforma del área de reproducción asistida en el Meixoeiro

La Xunta licita de nuevo la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra para la reforma del área de reproducción asistida en el Hospital Meixoeiro por un importe de 257.468 euros.

Este servicio está pendiente de su traslado desde las actuales instalaciones en el Centro Integral de Salud de Taboada Leal, que se han quedado muy pequeñas. Y se trata de una actuación largamente demandada.

Tras un intento fallido en agosto de 2025, el Gobierno gallego, a través del Servizo Galego de Saúde, publica hoy el anuncio en el Portal de Contratos Públicos. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 21 de enero.

Según el comunicado enviado por la Xunta, la actuación responde a la necesidad de dar una correcta cobertura sanitaria a la población de referencia del área sur de Galicia. La reforma del área de reproducción asistida en el Meixoeiro se enmarca en el Plan gallego de reproducción humana asistida.

Dicho plan recoge un conjunto de mejoras en las prestaciones actuales y de otras nuevas que transformarán la cartera de servicios de Galicia en la más amplia, con diferencia, a nivel estatal.

La Unidad de Reproducción Humana Asistida está situada actualmente en el Centro Integral de Salud Taboada Leal. Y en su actividad están directamente implicadas cuatro especialidades médicas: ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, análisis clínicos y urología. Su traslado al Meixoeiro permitirá introducir nuevas técnicas al contar con una mayor disponibilidad de salas.

La zona de laboratorio y procedimientos se ubicará en un emplazamiento contiguo al bloque quirúrgico y a la unidad de cirugía mayor ambulatoria, mientras que las consultas se situarán en la segunda planta ala 2, junto a las actuales consultas externas que es por donde accederán los pacientes en el futuro.