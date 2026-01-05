Las transacciones inmobiliarias en Vigo siguen en cifras previas la crisis de 2008, pero con una gran diferencia

Pese a los altos precios de la vivienda, la demanda de inmuebles continúa creciendo. Así lo reflejan las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Vivienda en relación a las transacciones inmobiliarias formalizadas en la ciudad de vigo, con datos cerrados de los tres primeros trimestres de 2025. En ese período, se superaron por primera vez en casi dos décadas los dos millares de operaciones, aunque con una gran diferencia respecto a lo que sucedía antes de la crisis de 2008, la tipología.

Según Vivienda, en Vigo se cerraron 2.108 transacciones entre enero y septiembre del pasado año, un 16% más que las contabilizadas en el mismo período del año anterior. La cifra registrada durante 2025 solo es superada por la anotada entre 2004 y 2007, años en los que había una intensa actividad constructiva que daría paso a una gigantesca crisis del sector, con el récord de transacciones en los tres primeros trimestres de un año fijado en 2005, con 2.661 compraventas.

La gran diferencia entre lo que sucede a día de hoy y lo que pasaba en la primera década del siglo es que, en aquel momento, hasta en tres años (2005, 2006 y 2008), más de la mitad de los inmuebles vendidos en Vigo eran de nueva construcción, mientras que en 2025 el porcentaje de vivienda nueva transaccionada estuvo por debajo del 8%, una tendencia que Vigo se está proponiendo cambiar de la mano del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal para, así, poder multiplicar la oferta en el mercado.

Las más de 2.000 transacciones inmobiliarias contabilizadas entre enero y septiembre de 2025 contrastan con los años de la grave recesión económica, ya que entre 2011 y 2013, los inmuebles que se vendieron cayeron por debajo del millar, tocando suelo en 2013 con apenas 637 operaciones en nueve meses. A partir de ahí, el sector comenzó a mejorar y, salvo el año de la pandemia y un pequeño retroceso en 2023, la tendencia fue siempre al alza.