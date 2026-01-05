El lujo de comprar un piso nuevo en Vigo: octava ciudad española con el precio más caro

La vivienda es en los últimos tiempos una de las principales preocupaciones (para la mayoría la que más) de los vigueses, que tanto si se plantean buscar un inmueble en alquiler como en propiedad se encuentran con niveles de precios que hacen recordar a lo que sucedía antes de la crisis de 2008 que puso el planeta patas arriba.

Los datos indican que Vigo es la décimo cuarta ciudad más poblada de España, pero esa posición en el ranking demográfico no se corresponde con lo que sucede con la vivienda. Mientras los arrendamientos baten récord mes tras mes situando a la ciudad olívica como la quinta española en la que más subieron los alquileres en 2025, el precio del metro cuadrado de los pisos a estrenar que se vendieron en Vigo fue el octavo más alto entre los principales municipios del Estado.

Así lo reflejan los datos más recientes del Consejo General del Notariado, que sitúan ya en 3.342 euros el precio del metro cuadrado de las operaciones formalizadas en Vigo, una cifra que en la comparativa interanual ha sufrido un incremento del 6%. Teniendo en cuenta que los inmuebles a estrenar tenían una superficie media de 97 metros cuadrados, el importe promedio por el que se vendieron fue superior a los 323.000 euros, añade la estadística.

La magnitud de estos números provoca mayor impacto si se compara con otras ciudades, ya que solo presentan un precio del metro cuadrado más elevado las tres del País Vasco, siempre con mucha más pujanza económica y con un coste de la vida mucho más elevado, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, todas conocidas por sufrir importantes problemas habitacionales debido al crecimiento poblacional y a la masificación turística.

San Sebastián encabeza el ranking del metro cuadrado de los pisos a estrenar, con 7.254 euros, por delante de Barcelona (5.244) y Palma (5173), que completan el podio. Mientras, a continuación aparecen Madrid, ligeramente por debajo de los 5.000 euros el metro cuadrado, Bilbao (4.138), Vitoria (3.487) y Málaga (3.473).

Esto supone que Vigo aparezca por delante en carestía de la vivienda nueva de ciudades de mucho mayor tamaño como son Valencia, Zaragoza o Sevilla, donde el último año los pisos a estrenar se vendieron con el metro cuadrado cotizándose entre los 2.885 euros de la localidad valenciana y los 2.457 de la capital andaluza, cifras sensiblemente más reducidas que las de Vigo.

Mercado de compraventa de vivienda en Vigo / Hugo Barreiro

La dificultad de acceder a una vivienda de estreno se ha complicado no solo en Vigo, sino que es un problema que se extiende a prácticamente toda la fachada atlántica de Galicia, ya que según los datos de los notarios, tras la ciudad olívica en el ranking estatal aparecen tanto Santiago como A Coruña, ambas con cifras por encima de los 3.000 euros el metro cuadrado, barrera que en España también supera Las Palmas de Gran Canaria.

Quitando Euskadi, por tanto, Vigo es la ciudad del noroeste peninsular donde los pisos de nueva construcción tienen un precio más elevado, contrastando los precios que manejan promotoras e inmobiliarias con los de, por ejemplo, Valladolid (2.518 euros/m2), Oviedo y Gijón (por debajo de los 2.300) o Murcia (2.284).

Las diferencias dentro de Galicia en el mercado de la vivienda nueva son también notables. Aunque Vigo, Santiago y A Coruña se mueven en cifras similares, no sucede lo mismo con las otras cuatro ciudades. Llama la atención como, aunque están separadas por apenas 30 kilómetros, el metro cuadrado de este tipo de inmuebles se cotiza en Pontevedra a 2.519 euros, un 25% menos, mientras que un piso de similares características en Ourense saldría un 40% más económico, al ascender el metro cuadrado a 2.005 euros, cifra que es todavía más baja en Lugo y Ferrol, ambas ligeramente por encima de los 1.700 euros.

Objetivo

La esperanza en Vigo para que haya un cambio de tendencia está depositada en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en vigor desde finales de agosto, que pretende desplegar grúas por toda la ciudad para reactivar la construcción de vivienda, tanto libre como protegida, uniéndose a promociones ya en marcha como la que está levantándose en el Barrio do Cura. Así, distintos ámbitos urbanísticos están en tramitación desde el verano, destacando una decena de ellos con el objetivo de actuar en suelos residenciales y construir más de 6.000 viviendas a medio plazo. Se incluyen polígonos como los de las antiguas fábricas de Alfageme, La Artística o Grupo Álvarez y otros en Alcabre, Lavadores o junto a la avenida de Madrid.

Solo acelerando el paso se podrá conseguir poner en el mercado una mayor oferta de vivienda, ya que los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que menos del 2% del parque inmobiliario vigués se construyó a partir de 2011.