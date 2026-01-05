Un juez de Vigo avala el despido de un miembro del comité por usar horas sindicales para trabajar en un chiringuito o ir a la playa

El juzgado de lo Social 3 de Vigo ha desestimado el recurso interpuesto por un empleado, representante legal de los trabajadores, y ha validado su despido por parte de la empresa, por usar su crédito de horas sindicales para realizar actividades privadas, incurriendo en un incumplimiento grave de sus obligaciones.

Según se recoge en la sentencia, el recurrente solicitó disfrutar del crédito horario sindical los días 25, 26 y 27 de marzo, y los días 23 y 24 de abril de 2025.

Ante la sospecha de que no iba a realizar actividades vinculadas con su papel de representante sindical, la empresa encargó un informe a una agencia de detectives, que le realizó un seguimiento y vigilancia durante esos días, constatando que había empleado esas horas para la realización de actividades privadas, «completamente incompatibles con su condición representantiva», como trabajar en un chiringuito, «con riesgo para su integridad física», o ir a la playa con su familia.

Por ello, en mayo de 2025 recibió una carta de su empresa comunicándole el despido disciplinario, basado en la comisión de faltas muy graves de fraude, deslealtad, abuso de confianza y transgresión de la buena fe contractual.

El trabajador, por su parte, impugnó el despido, alegando que siempre había cumplido con sus obligaciones laborales y representativas, y que el seguimiento al que fue sometido por parte de los detectivos contratados por su empresa había sido ilegal.

Vigilancia «proporcional» e «idónea»

Sin embargo, el juzgado ha dado la razón a la empresa y ha desestimado el recurso del empleado. En su resolución, el juez expone que la medida de vigilancia fue «proporcional» e «idónea» para averiguar si el trabajador empleaba el talonario de horas sindicales para labores propias de su cargo representativo, y que no se trató de una «investigación caprichosa» ordenada por la compañía para «satisfacer la curiosidad del empresario», sino que se ciñó a esos días y a las horas solicitadas.

Por otra parte, también avala la actuación de la empresa en cuanto al protocolo y expediente sancionador previo a la comunicación del despido, y constata que «un mal uso del crédito horario asociado a las labores representativas, grave y culpable como el que nos atañe, transgrede la buena fe y lealtad debida al colectivo de trabajadores representado y, en consecuencia, justifica el despido efectuado por la demandada».

Con todo, la sentencia no es firme y contra ella puede interponerse recurso de suplicación ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).