«Inter Alba», un prodigio flotante con corazón del naval vigués

La ría de Vigo recibe a diario la visita de numerosos buques, ya sea por tener en ella su puerto base, por operativas comerciales de embarque o desembarque o para trabajos de reparación. Las especiales características geográficas de este espacio natural atraen también embarcaciones para fondeo, tanto en Cíes como frente a Guixar. El Inter Alba, recién entregado por parte del astillero turco de Sefine, aprovechó las dos ubicaciones: recaló junto a las islas este fin de semana y esta mañana lo hizo en el fondeadero interior. Se trata de un wellboat, para el transporte de peces vivos, y solo hay dos en el mundo que tengan una envergadura mayor.

En particular, este barco presenta una eslora de 92,66 metros por 22,4 de manga, con una velocidad máxima de 11 nudos. Fue un encargo de la compañía británica Trident Aqua Services, aunque prestará servicio para la gigante noruega de la acuicultura Mowi (ex Marine Harvest) en aguas de Escocia. Utiliza un sistema híbrido de propulsión, diésel-eléctrico, y en sus entrañas cuenta con tecnología desarrollada por la compañía gallega del naval Peter Taboada: una desaladora con capacidad para producir 15.000 metros cúbicos cada día.

«La capacidad de producción de ósmosis inversa es fundamental, ya que podemos producir el volumen necesario para renovar el tratamiento cada 10 horas, lo cual es clave para la calidad del agua y el bienestar de los peces», ha explicado el responsable de Operaciones en Escocia de Mowi, Ben Hadfield, al medio especializado Fish Farming Expert.