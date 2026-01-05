Caballero: «Podemos contratar de forma inmediata un vuelo de Vigo a Londres»

En pleno Día de Reyes, lejos de llevarse un regalo, los vigueses se despertarán con un aeropuerto de Peinador sin conexiones internacionales. Después de tres años activa, finaliza la ruta Vigo-Londres, operada por Ryanair. El aeródromo local será, por el momento, el único de Galicia sin aviones que cruzen las fronteras españolas. Con todo, este lunes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha afirmado que el consistorio está «recibiendo ofertas de compañías que quieren hacer vuelos desde Vigo y, singularmente, el de Vigo a Londres», y ha instado de nuevo a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Pontevedra a ayudar a costear el servicio.

«Desde Vigo, no solo vuela gente de Vigo, sino también del área metropolitana y gente de todo el sur de Galicia», añadió Caballero para, a continuación, arrojar el guante a la Xunta y a la Diputación de Pontevedra: «Contratemos un vuelo a Londres con una empresa de 'low cost', y un tercio del coste lo paga la Xunta, otro tercio lo paga la Diputación y el último tercio lo paga el Ayuntamiento».

Al hilo, el regidor remarcó la necesidad de «repartir los costes» y criticó la financiación al aeródromo de Rosalía de Castro (Lavacolla): «Se lo pongo bien fácil, porque el 100% de las ayudas del aeropuerto de Santiago lo paga la Xunta», se defendió.

Finalmente, Caballero insistió en que «la propuesta es firme y está encima de la mesa». «Podemos contratar de forma inmediata un vuelo a Londres, puede ser cinco días a la semana, siete días a la semana, lo podemos acordar, y el coste lo repartimos entre Xunta, Diputación y Concello, un tercio cada uno. A ver si quieren apoyar al aeropuerto de Vigo o solamente al aeropuerto de Santiago», zanjó el máximo mandatario vigués.

Por lo pronto, a falta de una respuesta actualizada, en una entrevista realizada por FARO el pasado verano, el presidente de la Diputación, Luis López, desechó la idea de subvencionar vuelos en el aeródromo vigués, un apoyo que sí es una realidad en otras provincias como León o Vitoria.

A las 21.30 h, el último vuelo a Londres

A las 21.30 horas de hoy, Peinador se despide de la última aeronave de la irlandesa Ryanair con destino a la capital británica. El trayecto desde la Ciudad Olívica se instauró a finales de marzo de 2023, en plena celebración de la Reconquista y la Semana Santa.

Paradójicamente, su marcha se produce ahora en plena Navidad y en la temporada en la que el Celta regresó a competición europea tras ocho años, dejando sin enlaces rutinarios hacia otros países a la urbe más poblada de Galicia -casi 43.000 habitantes más que A Coruña, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), y más de 193.500 por encima de Santiago de Compostela-.

De forma puntual, eso sí, Peinador acogerá en octubre de este año la salida de dos aviones más allá de los lindes propios, concretamente a Egipto, a través de la agencia Travelmakers. El pasado año, un grupo de vigueses se desplazó a Marruecos a través de un paquete vacacional semejante. Además, la Autoridad Portuaria y Aena anunciaron el año pasado la llegada de cruceristas al aeródromo en 2026 para impulsar el papel de Vigo como puerto base.