La empresa Pérez Torres pide al Puerto de Vigo más superficie para su actividad

La empresa Pérez Torres Marítima, una de las que opera en el Puerto de Vigo en virtud de una concesión de terrenos concedida en el muelle del Areal, busca ampliar su capacidad logística desplegándose en una mayor superficie portuaria. Así consta en la documentación presentada a finales del año pasado ante la Autoridad Portuaria mediante la cual solicita que se le conceda el permiso para utilizar hasta 4.400 metros cuadrados más de la superficie que ahora puede usar. El expediente está ahora a disposición de cualquier interesado para que, en un plazo de 20 días hábiles a contar desde este próximo miércoles, pueda presentar las alegaciones que estime oportunas.

En estos momentos, Pérez Torres es titular de una concesión administrativa que le ampara a ocupar terrenos portuarios por 8.998 metros cuadrados hasta el 27 de junio de 2047 tras lograr el visto bueno en 2015, pero argumenta que pretende «consolidar sus expectativas de futuro mejorando la eficiencia, eficacia y calidad de sus actividades necesitando para ello un mayor espacio que permita, además mejorar la productividad, competitividad y reducir el impacto medioambiental».

Identifica como una oportunidad esos 4.400 m2 situados hacia el frente marítimo y recuerda en su escrito que desde su implantación en el Puerto de Vigo, hace más de 35 años, «esta empresa ha venido cumpliendo puntualmente todas sus obligaciones con la Autoridad Portuaria, clientes, proveedores y trabajadores».

El de Pérez Torres no es el único expediente de concesión en el que trabaja el Puerto vigués, que analiza también la solicitud de Metalships Dock para prorrogar la concesión que vence próximamente en la zona de Teis destinada a astillero y reparación naval.

Esta empresa muestra su interés en prolongar su actual actividad, por lo que presentó la solicitud el pasado mes de julio, pero a mediados de diciembre, la Autoridad Portuaria le requirió una serie de subsanaciones. Ahora espera lograr el visto bueno.