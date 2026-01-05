Emoción, nervios y ganas de regalos entre los niños de Vigo: «Nos portamos muy bien»

Las fiestas navideñas entran en su recta final, pero no el entusiasmo y la emoción de los más pequeños de la casa, que vivieron un auténtico cóctel de emociones en una de las jornadas más mágicas del año y que todos marcan en rojo en el calendario. La decisión del Concello de mantener en la programación las dos cabalgatas, la estática en sesión matinal y la tradicional por la tarde, fue aprovechada por miles de personas para acercarse hasta la avenida de Castelao y poder ver, sin la masificación y los agobios de la tarde, muy de cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar, pero también a la comitiva que les acompañaba, con los pajes haciendo horas extra para recoger las cartas de aquellos más rezagados que no habían podido entregarla hasta la víspera del Día de Reyes, pero que supieron que sus deseos se iban cumplir en una noche de fantasía.

«Se portan todos muy bien, siempre lo hacen», decía el Rey Gaspar ya en los momentos previos a irse a descansar hasta la cabalgata de la tarde y la intensa jornada que le esperaría cuando los niños estuviesen ya en sus camas.

A muchos, sin embargo, seguro que les costó algo conciliar el sueño por el grado de excitación que provoca la presencia de los Reyes Magos en la ciudad y, también, por los niveles de azúcar proporcionado por los miles de caramelos repartidos por los Reyes Magos, los pajes y el voluntariado que permitió que todo saliese a la perfección.

Mucho colorido y más caramelos en la Cabalgata de los Reyes Magos en Vigo / Alba Villar

«Las chuches fueron lo que más nos gustó», decían emocionados tras concluir el recorrido cerca de la rotonda del Bernardo Alfageme Diana, Carlota, Iria y Anxo.

Los regalos que más piden

Entre los regalos más deseados, coches, muñecas, libros o productos de personajes como Spiderman, tal y como contaban los padres de Ángel, Mariana y Adrián, muy contentos de ver como su pequeño de cuatro años recién cumplidos era consciente por primera vez de todo lo que significa la llegada de los Reyes Magos.

Ellos y otras familias que disfrutaban de la Cabalgata estática coincidían en aplaudir el formato para permitir disfrutar de Melchor, Gaspar y Baltasar con más sosiego que en la sesión vespertina. «Nos permite estar más cerca», afirmaba Lara junto a Gabriel.

Muchos eran también advertidos por los propios Reyes de no llenar demasiado la carta para no cargarlos excesivamente durante su ruta por los hogares vigueses, donde un año más la magia ha hecho acto de presencia. Para todos fue, sin duda, un día inolvidable.

Inés, Julia, Consuelo y Emilio. / Alba Villar

«Fue todo muy bien, me gustaron mucho todos, pero sobre Baltasar», decía la madre de Julia tras concluir el recorrido, aunque la más pequeña se decanta por Melchor. Entre sus peticiones, una muy ambiciosa: «Le pedimos un viaje a Disney, nos portamos muy bien». Inés, Julia, Consuelo y Emilio

Yolanda y André. / Alba Villar

Con seis años, André no podía ocultar su emoción tras la Cabalgata y poder ver de cerca «a mi favorito, el Rey Melchor», decía con su capucha completamente repleta de caramelos de todos los sabores. Su principal deseo para esta noche, «una peonza Beyblade».

Iracema, Lara, Luis, Raquel y Pili. / Alba Villar

Día completo el que vivió el pequeño Luis tras disfrutar del entrenamiento a puerta abierta del Celta en Balaídos. «Me dieron muchos caramelos y les pedía un coche y un puzle de Spiderma, espero que me lo traigan todo», decía emocionado este pequeño de cuatro años.

Adrián, Mariana y Ángel. / Alba Villar

Desde Matamá se acercaron Adrián y Mariana con su hijo Ángel, con cuatro años recién cumplidos el viernes. «Gústanos este formato porque á tarde satúrase moito e todo é máis tranquilo», destacó la madre, añadiendo que «os coches e xogar en familia é o que máis lle gusta».

Diana, Carlota, Iria, Anxo, Vanesa, Montse y Carmen. / Alba Villar

«Ver a los Reyes siempre es guay, sea de una forma u otra», destacaban Diana, Carlota, Anxo e Iria junto a familiares cargados de caramelos. Entre las peticiones a sus Majestades, «un scalextric, una silla gemelar, un bebé de mentira o un libro». Todos dicen haber sido muy buenos.

Gabriel y Lara. / Alba Villar