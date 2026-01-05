Cuatro vigueses reciben los premios extraordinarios de FP de grado superior
Cuatro alumnos de centros vigueses han sido galardonados con el premio extraordinario de FP de grado superior tras acabar sus estudios en el curso 2023/24 con excelentes resultados académicos. En total, la Xunta ha distinguido a un total de 23 estudiantes gallegos que recibirán una beca de 1.000 euros, además del derecho a concurrir a los premios nacionales.
Los premiados son Iria López Rodríguez, alumna de Comercio y Marketing en el CPR Aloya; Beatriz Mato Mato, de Fabricación Mecánica en el CIFP Valentín Paz Andrade; Carla Pampín Gómez, que cursó Sanidad en el IES Ricardo Mella; y Adolfo Dacal Rodríguez, de Textil, Confección y Piel en el CIFP Manuel Antonio.
