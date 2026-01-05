Cuatro mil personas, en las actividades astronómicas de Illas Atlánticas

Un total de 4.032 personas participaron en 2025 en las actividades astronómicas gratuitas del Parque Nacional Illas Atlánticas. Por noveno año consecutivo, la Consellería de Medio Ambiente y la Federación Gallega de Astronomía y Radioastronomía (Fegar) coordinaron un programa desarrollado entre los meses de julio y septiembre para promover los valores que desde 2016 acreditan este espacio natural como destino turístico Starlight.

Los miembros de Fegar contaron con la colaboración y el apoyo logístico del personal del parque en la organización de actividades diurnas y nocturnas que buscan introducir a los visitantes en la exploración de estrellas, meteoritos y otros cuerpos celestes.

El público participante tuvo a su disposición material óptico de última generación y equipos electrónicos que les permitieron gozar de las diferentes experiencias. La programación llegó a los cuatro archipiélagos de Illas Atlánticas, aunque la oferta se concentró, sobre todo, en Cíes y Ons.

Entre las actividades realizadas estuvieron incluidas observaciones solares, charlas a cargo de expertos y la exploración de cuerpos celestes y meteoritos, que tuvo su punto álgido durante la semana de la lluvia de estrellas fugaces de las Perseidas en el mes de agosto.