El Consorcio Casco Vello de Vigo activa la recuperación de cuatro parcelas para crear 5 nuevas viviendas de protección

El Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV), organismo participado por la Xunta y por el Ayuntamiento, ha activado la recuperación de cuatro parcelas en el barrio histórico para crear un único edificio con cinco nuevas viviendas de protección autonómica, según ha confirmado la delegada territorial de la Xunta y presidenta del CCVV, Ana Ortiz.

La actuación se llevará a cabo en los números 8,10,12 y 14 de la Rúa Alta y el presupuesto base de licitación es de 1,57 millones de euros. «Abrimos el año 2026 con unas perspectivas inmejorables y ponemos en marcha la recuperación de una zona de alto valor urbanístico para seguir dotando a la ciudadanía de nueva vivienda», ha destacado Ana Ortiz.

Diseño de la promoción de cinco viviendas de protección autonómica en la Rúa Alta, impulsadas por el Consorcio Casco Vello de Vigo. / Xunta de Galicia

El proyecto, elaborado por el arquitecto Javier Vázquez Fernández, prevé la creación de cinco viviendas de protección autonómica de precio concertado, dos de ellas dúplex, distribuidas en cuatro plantas.

Una de las viviendas, en la planta baja, tendrá dos dormitorios y dispondrá de 90 metros cuadrados. Las plantas primera y segunda acogerán cada una un piso de 113 metros cuadrados de tres dormitorios, y en la tercera planta se construirán dos viviendas, de 93 y 70 metros cuadrados. Todas ellas contarán con trastero.