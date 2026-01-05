Sus Majestades de Oriente ya reciben a los niños de Vigo

Los Reyes Magos ya se han puesto manos a la obra esta mañana en Vigo. Sus Majestades de Oriente ya se han subido a las carrozas de la cabalgata estática ubicada en Coia, en la Avenida Castelao. La comitiva se extiende desde la rotonda del barco Alfageme hasta la Praza América, donde se encuentra el acceso.

A partir de las 18h, la decena de carrozas y grupos de animación iniciarán su viaje hasta el Porta do Sol, repartiendo dulces, saludos y sonrisas. Discurrirán por Praza América, Camelias, Álvaro Cunqueiro (hacia la izquierda) y Camelias nuevamente hasta el Concello, para bajar al corazón de la Navidad viguesa.

Sus Majestades se pasearán por Vigo dos años después de la última vez: en 2025, el clima no lo permitió, por lo que tuvieron que refugiarse en el Ifevi. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvia ligera en Vigo únicamente a las 15.00 y a las 16.00 horas. Se espera que Melchor, Gaspar y Baltasar reciban la llave gigante de la ciudad —que permite abrir todas las casas— de manos del alcalde, Abel Caballero, más allá de las 20.00 horas bajo el árbol gigante de Porta do Sol.