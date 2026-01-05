El BNG denuncia el avance del empobrecimiento en Vigo frente a la «miseria» de ayudas del Concello

El BNG denuncia que la pobreza y el empobrecimiento continúan avanzando en la ciudad frente a la «propaganda triunfalista» del gobierno municipal.

El portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas recordó que, según datos oficiales, uno de cada cinco vigueses y viguesas están en riesgo de pobrea o exclusión social y que hay 22.000 personas en la ciudad con ingresos inferiores a los 625 euros mensuales.

El edil criticó a «miseria» de ayudas sociales municipales, que se han reducido un 50% desde 2020 y que suponen un tercio del gasto en luces de Navidad.

«33 céntimos ao día. Ese é o importe medio das axudas sociais municipais que recibiron as viguesas e vigueses durante o ano 2025», denunció el portavoz del BNG, señalando que dedicar poco más de un millón de euros en ayudas de emergencia para casi 9.000 personas es la prueba de un modelo asistencialista «cada vez máis escaso, limitado e insuficiente».