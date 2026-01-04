Vigo saluda al primer crucero del año: el «Ambience»

Con un día de retraso debido al temporal provocado por la borrasca Francis y a una emergencia médica de un crucerista en aguas de Funchal, el puerto de Vigo saludó este domingo al primer crucero de 2026. Se trata del británico Ambience, del que descendieron los primeros 1.421 cruceristas del nuevo año, según informó la consignataria Pérez y Cía.

El veterano buque arribó tripulado por 573 personas de regreso a Londres en crucero de 18 noches a Canarias y Madeira, donde el pasaje disfrutó del espectáculo pirotécnico con el que los madeirenses dieron la bienvenida al nuevo año. Curiosamente, el Ambience será el encargado de cerrar la programación de 2026 en el puerto vigués el próximo 31 de diciembre.

Según las previsiones de las navieras del sector, Vigo sumará este año 117 escalas, con las que por segundo año consecutivo se superarán los 300.000 cruceristas. Dos mil veinticinco supuso un récord histórico con la llegada de 305.000 pasajeros y 123 buques, de los que 119 arribaron con turistas mientras que cuatro lo hicieron sin pasaje. Éstos fueron Sea Spirit, Ocean Endeavour y Ocean Adventurer que vinieron para trabajos de mantenimiento y Silver Endeavour, que tampoco traía pasajeros, pero que también vino a Vigo en su caso para refugiarse de un fuerte temporal en ruta. El próximo día 14 se esperan a Viking Vela y Aida Prima, este por primera vez.