Vigo saluda al primer crucero del año: el «Ambience»
Las previsiones de las navieras suman 117 escalas este año para el puerto olívico
Con un día de retraso debido al temporal provocado por la borrasca Francis y a una emergencia médica de un crucerista en aguas de Funchal, el puerto de Vigo saludó este domingo al primer crucero de 2026. Se trata del británico Ambience, del que descendieron los primeros 1.421 cruceristas del nuevo año, según informó la consignataria Pérez y Cía.
El veterano buque arribó tripulado por 573 personas de regreso a Londres en crucero de 18 noches a Canarias y Madeira, donde el pasaje disfrutó del espectáculo pirotécnico con el que los madeirenses dieron la bienvenida al nuevo año. Curiosamente, el Ambience será el encargado de cerrar la programación de 2026 en el puerto vigués el próximo 31 de diciembre.
Según las previsiones de las navieras del sector, Vigo sumará este año 117 escalas, con las que por segundo año consecutivo se superarán los 300.000 cruceristas. Dos mil veinticinco supuso un récord histórico con la llegada de 305.000 pasajeros y 123 buques, de los que 119 arribaron con turistas mientras que cuatro lo hicieron sin pasaje. Éstos fueron Sea Spirit, Ocean Endeavour y Ocean Adventurer que vinieron para trabajos de mantenimiento y Silver Endeavour, que tampoco traía pasajeros, pero que también vino a Vigo en su caso para refugiarse de un fuerte temporal en ruta. El próximo día 14 se esperan a Viking Vela y Aida Prima, este por primera vez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»
- Caballero desvela la fecha del apagado de las luces de Navidad de Vigo
- Coral, la primera bebé de Galicia en 2026, nació en Ourense con las campanadas y Valeria, en Vigo, tras los brindis
- La asimetría de la medicina en España: la responsabilidad sin autoridad (I)
- Las obras que estrenará Vigo en 2026
- Peleas en zonas de copas y violencia familiar y de género protagonizan el inicio del 2026
- El nuevo plan «Renova o teu Vehículo» de la Xunta aspira a movilizar 37 millones para descarbonizar 1.600 coches y furgonetas