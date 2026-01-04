Los Reyes se viven de día, tarde y noche en Vigo: de la Cabalgata a las cenas-baile, ocio nocturno o fiesta familiar

Aunque el plato fuerte de las fiestas navideñas suele reservar el papel protagonista a Fin de Año, la oferta de ocio y entretenimiento para la víspera, la madrugada y el día de Reyes es también amplia, variada y con alternativas para todos los públicos, ya sea por edad o por precio. Así, en Vigo y alrededores hay alternativas para disfrutar que permiten divertirse sin sacar la cartera del bolsillo y otras para aquellos que quieran darse un capricho.

La magia arrancará ya desde la mañana del lunes con la Cabalgata estática en la avenida de Castelao entre las 11,00 y las 14,00 horas, aperitivo del tradicional recorrido de Melchor, Gaspar y Baltasar y las 11 carrozas previstas, con diferentes grupos de animación. «Será excepcional», insistió el alcalde, Abel Caballero.

Ya con los más pequeños durmiendo para esperar la visita de sus Majestades, las cenas-baile son una de las opciones que se ofrecen para la noche del lunes, entre ellas la que organiza el Líceo Marítimo de Bouzas, que cuenta con reunir a más de un centenar de personas alrededor de las mesas para disfrutar de una cena que tiene un coste de 55 euros, pero que también ofrece la posibilidad de acudir solo a la fiesta posterior pagando la entrada de 12 euros, con derecho a una consumición. El evento arranca a las 22,00 horas y finalizará a las 4,00 horas de la madrugada. Un formato similar es el elegido por el restaurante Rocamar, aunque con un precio más elevado que asciende hasta los 140 euros, aunque incluyendo en el pago la posibilidad de barra libre durante toda la noche.

Por otro lado, existe la posibilidad de encontrar eventos que arrancan ya con la llegada de la madrugada. Destaca la organizada por Catering Don Pepe en el Mar de Vigo, que lanzó las entradas a la fiesta desde 15 euros, un precio que fue aumentando y que da derecho a la entrada y a una consumición no alcohólica que pueden adquirir personas desde los 16 años.

Mientras, hay locales como la Sala Másterclub, Olimpo o Secreto que tienen a la venta entradas para pasar allí la noche. La primera ofrece una experiencia de música electrónica «de primer nivel para los amantes del techno» por 22 euros, mientras que las otras dos discotecas se decantan, con precios entre 5 y 10 euros, por la tradicional fiesta de Reyes animando a usar la pista de baile hasta bien entrada la madrugada.

Otra alternativa, ofreciendo servicio de autobús de ida y vuelta desde Vigo por cuatro euros, es la que ofrece la Sala Queen, en Mos, con su «Noche de reyes y reinas», a la que se puede acceder de manera gratuita obteniendo una invitación en el portal web del negocio.

El Día de Reyes, por su parte, también hay oferta de ocio, aunque en este caso enfocada a un público familiar. Así, el Centro Cultural e Recreativo de Cabral organiza un gran baile al que pone música la orquesta Capitol. Arrancará a las 17,30 horas y se prolongará durante cinco horas y media. «Levamos oito anos facéndoa e funciona moi ben», asegura el presidente de la entidad, Eduardo Comesaña, confiando en reunir unas 300 personas en la sede del centro.