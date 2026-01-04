El Rancho de Reis marca el camino a Sus Majestades en Vigo

Entre tantas y tantas luces de Navidad y adornos gigantes, llamó la atención de los vecinos y visitantes el Rancho de Reis de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo, una agrupación musical llena de historia. Recuperada por esta entidad hace más de dos décadas, recorrió parte del barrio antiguo y el centro con botellas de anís, conchas, tambores, bombos, gaitas o panderetas. Participaron más de 30 personas, que protagonizaron una de las tradiciones más típicas de Galicia en estas fiestas, a la vez que desconocida. Entre la Edad Media y mediados del siglo pasado, aproximadamente, músicos y danzarines alegraban las calles a la vez que pedían el aguinaldo.

Los participantes, a su paso por la Praza da Igrexa. | PABLO H. GAMARRA

Un grupo de vecinos se introdujo en una máquina del tiempo para regresar a esta época y animar el primer domingo del año con danza, música y los colores de sus ropas tradicionales, en las que destaca el blanco, las cuales se acompañan con detalles elaborados a mano por la asociación. Fue la última salida del Rancho de Reis en estas fiestas. Ya recorrió diferentes partes de la ciudad a finales de diciembre. En sus itinerarios, hicieron bailar y disfrutar a los viandantes. Entre las paradas más especiales, la de Porta do Sol.

Originalmente, grupos de vecinos recorrían las calles interpretando cantos y danzas dedicados a los Reyes Magos. Pedían el aguinaldo a cambio de su música y espectáculo. Con el paso del tiempo, esta costumbre se consolidó como una manifestación cultural colectiva, incorporando trajes vistosos, instrumentos tradicionales como gaitas y panderetas y repertorios musicales que combinan la danza y el canto. Actualmente, los Ranchos de Reis, con más presencia en Vigo y concellos del área, son un símbolo vivo del patrimonio navideño, más allá de las decoraciones modernas y el culto a Papá Noel.