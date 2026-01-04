Peinador vivirá un invierno «frío»: estas son sus cinco rutas

Será un invierno frío para Peinador tanto literal como metafóricamente. La despedida de la ruta a Londres supone que se queda con solo cinco rutas: Barcelona (Vueling), Madrid (Iberia, Air Nostrum y Air Europa), Tenerife Norte (Binter), Gran Canaria (Binter) y Palma de Mallorca (Air Nostrum). Esta última, testimonial: saldrán vuelos del Imserso en febrero y marzo.

PP, PSOE y BNG calificaron de «decepcionante» la reunión con Aena de principios de octubre para la coordinación aeroportuaria gallega. La empresa escogió recientemente once aerolíneas potenciales para aumentar la actividad de Peinador. Queda mucho trabajo por delante. Ya en el retrovisor, se ven Lisboa, Roma, París, Milán, Londres, Bolonia, Dublín o Edimburgo.

Último vuelo a Londres

A las 21.30 horas de hoy, el aeropuerto de Peinador deja de ser internacional después de casi tres años presumiendo de etiqueta. Lo ha sido desde finales de marzo de 2023, en plena celebración de la Reconquista y la Semana Santa, gracias al vuelo a Londres operado por la aerolínea irlandesa Ryanair. A esa hora, abandona la terminal el último —por ahora— avión de la low cost con dirección a Londres, único destino que le permitió al aeródromo en este tiempo servir de base para el traslado —o recepción— de pasajeros más allá de las fronteras nacionales.

Desde mañana, Peinador será el único aeropuerto gallego sin conexiones internacionales, una incongruencia si se tiene en cuenta que Vigo es la ciudad más poblada de Galicia y el peso del turismo va a más gracias, principalmente, a la Navidad y su gran atractivo en los meses más calurosos: casi 43.000 habitantes más que A Coruña, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), y más de 193.500 por encima de Santiago de Compostela.