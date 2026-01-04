Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres

Los Reyes Magos tendrán todavía más dificultad para llegar a Vigo, una ciudad que pone el grito en el cielo desde hace años por los problemas de conexión con otros territorios. A las 21.30 horas de hoy, el aeropuerto de Peinador deja de ser internacional después de casi tres años presumiendo de etiqueta. Lo ha sido desde finales de marzo de 2023, en plena celebración de la Reconquista y la Semana Santa, gracias al vuelo a Londres operado por la aerolínea irlandesa Ryanair.

A esa hora, abandona la terminal el último —por ahora— avión de la low cost con dirección a Londres, único destino que le ha permitido al aeródromo en este tiempo servir de base para el traslado —o recepción— de pasajeros más allá de las fronteras nacionales.

Desde mañana, Peinador será el único aeropuerto gallego sin conexiones internacionales, una incongruencia si se tiene en cuenta que Vigo es la ciudad más poblada de Galicia y el peso del turismo va a más gracias, principalmente, a la Navidad y su gran atractivo en los meses más calurosos: casi 43.000 habitantes más que A Coruña, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), y más de 193.500 por encima de Santiago de Compostela.

El adiós de la ruta al aeropuerto londinense de Stansted significa la despedida de la compañía low cost de la pista olívica, que, en marzo, abandonó el enlace con Barcelona retomado en 2021 —sin subvención municipal— en plena guerra con Aena por la subida de tasas. Su presencia se fue desinflando paulatinamente: llegó a operar vuelos a Dublín, Bolonia y la Ciudad Condal en 2016 y añadió Edimburgo y Milán en 2017 y Londres en 2019.

Aterrizó en Vigo en enero de 2016 gracias al convenio de promoción turística que rubricó con el Concello por 4,4 millones de euros. En mayo de 2019, se fue con sus dos últimos vuelos a Londres y Dublín después de romper las negociaciones con el Ayuntamiento olívico.

Mala relación de Ryanair y el Concello (de nuevo)

En esta ocasión, la relación entre las partes no ha sido mejor. El Concello impuso dos sanciones a la aerolínea en 2025 con un importe total que supera los 67.000 euros. El gobierno municipal la acusó de incumplir el contrato de la ruta de Londres —más de 1,8 millones de euros— durante el verano de 2024, cuando suprimió 16 frecuencias. A este expediente, se sumó otro por incumplir las acciones de promoción turística pactadas, las cuales fueron modificadas por la empresa con sede en Irlanda sin avisar previamente.

«No es gente seria», llegó a decir el alcalde vigués, Abel Caballero. A pesar de que el contrato con el Ayuntamiento finalizó al acabar 2025, la firma low cost aprovechó el tirón de los millones de luces de Navidad para permanecer unos días más en Vigo ya sin apoyo público. Se va de Peinador tras vender en torno a 1 millón de billetes en una década.

La decisión de Ryanair de recortar presencia en los aeropuertos regionales tras su disputa con Aena por la subida de las tasas aeroportuarias castigó a terminales como Lavacolla (Rosalía de Castro) o Peinador, que, con la competencia del AVE a Madrid y de los aeródromos de Santiago de Compostela y Oporto, deberá ponerse las pilas para mantener sus cifras y reducir la enorme dependencia con Barajas. En 2025, superó el millón de pasajeros a falta de sumar los números de diciembre. Eso sí: ha sido catapultado por los viajes organizados por el Imserso.

Vuelos al extranjero

Peinador recuperará su faceta internacional en octubre, pero de manera puntual. La agencia local Travelmakers fletará dos aeronaves con destino a Egipto. Gracia a esta fórmula, pasajeros volaron desde la terminal a Marruecos en 2025: por medio de un paquete vacacional de siete noches de Soltour. A su vez, la Autoridad Portuaria y Aena acordaron el año pasado la llegada de cruceristas al aeródromo en 2026 para impulsar el papel de Vigo como puerto base.