El nuevo túnel de Vigo estará coronado por una «lengua» verde

Los árboles que tanto se echan de menos en Porta do Sol, sobre todo, cuando el sol cobra protagonismo, los tendrá Elduayen. Según el documento de adelanto para revisión por parte de los servicios municipales del proyecto de obras de prolongación del túnel de Elduayen —llegará al nuevo vial del Barrio do Cura—, esta calle seguirá siendo peatonal y presumirá de más de 40 árboles a lo largo de sus más de 200 metros. Se dispondrán de forma que puedan circular vehículos de carga/descarga, emergencias y los que van o vienen de garajes.

Informa el Concello que está «ultimando» el proyecto constructivo, en el que se definirá con más concreción cómo se ejecutará la actuación en su conjunto: contempla estirar el paso subterráneo, que comienza en la conexión de Policarpo Sanz con Porta do Sol, hasta la prolongación de la calle Torrecedeira, respetando, eso sí, las raíces del olivo del Paseo del Alfonso, uno de los grandes símbolos de la ciudad. El presupuesto base de licitación que recoge el proyecto básico supera los 22,6 millones de euros, con IVA incluido.

Recreación de la humanización de Elduayen. / FdV

Se trata de una actuación de gran envergadura que lleva tiempo en pausa. Sigue pendiente el visto bueno de la Xunta, que financiará una parte. El Ayuntamiento explica que, el 18 de diciembre, recibió comunicación de la Consellería de Medio Ambiente sobre la colonia de pájaros en la calle Poboadores, próxima al Paseo. «Seis meses después de enviar nuestra solicitud, piden un nuevo trámite y más documentación», apunta. La administración autonómica dejó claro hace semanas que «non se trata dunha petición preceptiva ou vinculante para autorizar (ou non) a construción desta obra, senón dunha advertencia dun organismo competente en patrimonio natural».

El Concello añade que, el 29 de mayo, envió el proyecto del túnel de Elduayen para pedir valoración sobre la afectación a la colonia de pájaros. «El 16 de junio, remitimos el proyecto a Medio Ambiente de la Xunta. El 21 de octubre, reiteramos la petición a Medio Ambiente sobre el proyecto del olivo y los pájaros. El 28 octubre, llegó la resolución favorable del olivo, pero no de los pájaros. Ahora, nos responden en la comunicación que solicitemos una autorización de excepción para retirar el muro de mampostería», subrayan desde la entidad de la Praza do Rei.

Estado actual de Elduayen, engalanada por la Navidad. / Pablo Hernández Gamarra

El equipo liderado por Abel Caballero apunta que «es la primera vez» que la Xunta «dice algo» de lo que tiene que hacer. «Hasta ahora, sostenían que podíamos seguir adelante y respondían con generalidades. Estamos trabajando ya para preparar la documentación requerida y nuestra idea es buscar una ubicación alternativa para la colonia de pájaros, evitando que se destruya», apostilla. La Xunta respondió en diciembre que, «no caso da colonia de paxaros da oliveira do Paseo de Alfonso, a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático xa lle trasladara ao Concello de Vigo por escrito desde o ano 2022 e ata en tres ocasións como debía proceder».

Adiós a una barrera física que parte el Casco Vello

Como consta en el proyecto básico, el tráfico rodado en superficie en el eje Policarpo Sanz-Porta do Sol-Elduayen-Paseo de Alfonso XII ha supuesto una barrera física entre la parte baja y alta del Casco Vello de Vigo. Con el soterramiento de los vehículos, se consigue dotar a la urbe de un gran espacio humanizado, creando grandes áreas de esparcimiento y ampliando a su vez hasta el Barrio do Cura el centro financiero, social y comercial de la ciudad. La humanización del Paseo de Alfonso XII supone el cierre hacia el sur de un gran entorno peatonal alrededor de Porta do Sol, que se completa hacia el este con la zona de Príncipe, hacia el norte con el Casco Vello bajo y hacia la sede del Concello con el Casco Vello Alto.

El proyecto pretende, además, dar solución a la aparición de los restos de uno de los baluartes de la ciudad, conservándolos in situ y haciéndolos visitables. La intervención, a su vez, busca resolver problemas existentes en esta zona céntrica de la urbe, como es la ladera entre las traseras de las edificaciones de la calle Poboadores y el Paseo de Alfonso XII, para la que se propone dar vida a un espacio verde ligado a la nueva cota +34,00 metros, en la que se encuentran los restos de la muralla histórica.