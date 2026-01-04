Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista

Una grave agresión machista ocurrida en el arranque del año en Porriño se saldó con un hombre detenido por supuestamente golpear a su pareja. El juzgado de guardia decretó su ingreso en prisión provisional. La mujer, malherida, acudió hasta el puesto de la Guardia Civil de la localidad para pedir auxilio y tuvo que recibir asistencia sanitaria por las lesiones sufridas.

La alerta de este caso de violencia de género dada por la víctima movilizó a los agentes, que acudieron hasta la vivienda donde ocurrieron los hechos y pidieron autorización para realizar una entrada y registro en la misma. El hombre fue localizado en dicha casa, donde había evidentes signos de que allí había sucedido un hecho violento: junto a restos de sangre, los efectivos trasladados hasta el punto se encontraron con un evidente desorden y mobiliario roto. El detenido habría negado la autoría de la agresión.

En Mos

Estos hechos ocurrieron en el arranque del año y este fin de semana hubo otro suceso grave en la comarca que está siendo también objeto de investigación. Un hombre resultó herido de gravedad el sábado por la mañana tras una agresión en Mos, en la parroquia de Sanguiñeda, según informó la Guardia Civil.

Según estas fuentes, la Guardia Civil recibió el aviso en torno a las 11.00 horas y localizó a la víctima poco antes del mediodía. Posteriormente, los agentes detuvieron al supuesto agresor. El herido fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde quedó ingresado para el tratamiento de las lesiones.

En relación con este suceso hay otra mujer herida, que igualmente fue trasladada al hospital. Posteriormente, agentes de la Benemérita se desplazaron al centro médico para tomar declaración a las víctimas.