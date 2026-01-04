El circo desde el otro lado: cómo viven los artistas del espectáculo Viaxe a Polaris en Vigo

«Viaxe a Polaris» es el espectáculo que ofrece estas fiestas Circo de Nadal en Vigo. Se trata de una obra que busca sumergir al espectador en un mundo de magia, ilusión y fantasía. El público está acostumbrado a ver a los artistas desde el otro lado, cada año con una nueva propuesta, algunos incluso ya se reconocen y saludan, pero ¿qué historia hay detrás de aquellos que las cuentan? En las películas, la vida circense es un ajetreo, un trajín de ir y venir de personas, materiales y, sobre todo, de lugares. Así era antes el circo. Lugar de carpas ambulantes, leones, domadores y payasos; pero como el resto de artes escénicas, ha evolucionado. No solo porque ha dejado atrás la participación de animales, sino porque apuesta por un espectáculo más visual, creativo, con valores y con un gran componente humano.

Viaxe a Polaris tiene alrededor de 20 artistas sobre el escenario: bailarines, músicos, magos, contorsionistas, trapecistas o actores. Aunque han creado una familia, no comparten sangre, cada uno viene de un lugar diferente; Chile, Estados Unidos, Perú, China, Portugal, Inglaterra o España. Sus rutinas respetan esa diversidad. «Hay una parte que vivimos en el circo, en nuestras caravanas, otros alquilan un apartamento», detalla el actor Yago Espasandín. Al venir de disciplinas muy dispares, no todos están acostumbrados a a vida itinerante, cada quien sigue su ritmo. Por la mañana ensayan los aéreos, que preparan otros números para nuevos espectáculos, «muchos de nuestros artistas también están en otros circos», comenta Espasandín. Después es el turno de músicos, cantantes y actores que, además de practicar, deben asegurarse de que el sonido esté correcto. Algunos prefieren perfeccionar su técnica justo después de la función. «El resto, son cosas normales, como ir a la compra o cocinar», afirma el actor.

En la época de Navidad esa normalidad se altera. No tienen vacaciones ni cenas familiares, tampoco «vuelven a casa», aunque muchos afirman que ya están en ella. El «espíritu» de estas fiestas lo notan a través de la emoción de su público. «La gente viene a pasárselo bien y tú estás trabajando, pero te contagian esa energía». Para Espasandín, el circo en Navidad es especial porque la gente lo vive con más «ilusión». Todo suma, la ambientación, la temática y hacerlo en Vigo, conocida por su famosa Navidad. Lleva 6 años siendo una de las paradas principales de las luces de Vigo. El otro día, una madre se acercó al actor y le dijo que su hija había ido por primera vez con tres años, a los nueve no se ha perdido ninguna actuación. Esos son los detalles que más le emocionan.

Espasandín se acuerda de cuando él tenía 8 años y montaron un circo enfrente de su casa. Le pidió a sus padres entrar y una de sus primeras sensaciones fue: «No sé que es esto, pero quiero pasar el resto de mi vida aquí». Desde los 18 años ha participado en diferentes espectáculos, este es uno de los primeros que protagoniza. Le cuesta ver la partes negativas, menciona las tormentas o los malos inviernos, la peligrosidad de algunos trucos de sus compañeros, pero recuerda que todo lo hacen por «vocación». Pasar Nochebuena o fin de año juntos es su tradición y, aunque «suene a tópico», confiesa que para él son como una familia: «Al vivir una parte tan emocional como un espectáculo, conectas más».

El circo en la era de las pantallas

Lo que más atrae de esta disciplina es el directo. Terreno «difícil» en la sociedad actual, dominada por las pantallas, lo grabado y lo imposible. Los efectos especiales o la inteligencia artificial han conseguido que prácticamente se pueda ver cualquier truco. El circo vive de sorprender ¿Cómo se va a adaptar? Espasandín no considera que «nada» pueda amenazar a esta disciplina centenaria. «Cuando apareció la televisión también se pensaba que acabaría, y aquí sigue»- informa- «el directo lo cambia todo, es una experiencia». El actor está seguro de que el circo seguirá vivo y en evolución como ha hecho siempre.