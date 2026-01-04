La forma en la que se reforzará la seguridad en el túnel de Porta do Sol-Elduayen

El túnel bajo el Paseo de Alfonso XII, al ser una prolongación del de Porta do Sol, contará, al igual que este último, con un circuito cerrado de televisión (CCTV), diseñado como un sistema de videovigilancia dedicado a supervisar de forma continua en el tiempo el estado de la infraestructura. Para esta instalación, se colocarán cámaras situadas en ambos hastiales del túnel, proporcionando una cobertura completa del paso subterráneo y de las inmediaciones.

Esta instalación se sumará a la detección autónoma de incidentes (DAI) del túnel de Porta do Sol. El sistema DAI se basa en un análisis asistido por ordenador de las secuencias de vídeo generadas desde las cámaras configuradas para ver el tráfico del túnel. Funcionará como sistema autónomo capaz de dar alerta temprana ante posibles situaciones de emergencia, tales como vehículos lentos o parados, peatones, presencia de objetos o humo.

Sistema de grabación

El túnel de Porta do Sol dispone de un sistema de grabación de todas las imágenes. Se revisarán y, en caso de ser necesario, se recalcularán o modificarán los sistemas ya proyectados con el fin de que las soluciones previstas sean compatibles con las inicialmente planteadas de acuerdo a la normativa. Las características de esta instalación se definirán en el correspondiente proyecto de ejecución.

El sistema DAI ya está en marcha en túneles de la ciudad como Beiramar o Lepanto, el más moderno. Se espera que el de Porta do Sol-Elduayen disponga del máximo nivel de seguridad.