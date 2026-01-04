Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro alumnos de Vigo reciben los premios extraordinarios de FP de grado superior

Están matriculados en Aloya, Valentín Paz Andrade, Ricardo Mella y Manuel Antonio

R.V.

Cuatro alumnos de centros vigueses han sido galardonados con el premio extraordinario de FP de grado superior tras acabar sus estudios en el curso 2023/24 con excelentes resultados académicos. En total, la Xunta ha distinguido a un total de 23 estudiantes gallegos que recibirán una beca de 1.000 euros, además del derecho a concurrir a los premios nacionales.

Los alumnos premiados por sus brillantes expedientes son Iria López Rodríguez, alumna de Comercio y Marketing en el CPR Aloya; Beatriz Mato Mato, del ciclo de Fabricación Mecánica en el CIFP Valentín Paz Andrade; Carla Pampín Gómez, que cursó Sanidad en el IES Ricardo Mella; y Adolfo Dacal Rodríguez, del ciclo de Textil, Confección y Piel en el CIFP Manuel Antonio.

En la provincia de Pontevedra también resultaron premiados tres alumnos del CIFP A Granxa de Ponteareas, el CIFP Montecelo y el IES Frei Martín Sarmiento.

Para optar a este reconocimiento, los estudiantes deben contar con una calificación final del ciclo formativo igual o superior a 8,5 puntos.

