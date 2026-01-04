Cuatro alumnos de Vigo reciben los premios extraordinarios de FP de grado superior

Cuatro alumnos de centros vigueses han sido galardonados con el premio extraordinario de FP de grado superior tras acabar sus estudios en el curso 2023/24 con excelentes resultados académicos. En total, la Xunta ha distinguido a un total de 23 estudiantes gallegos que recibirán una beca de 1.000 euros, además del derecho a concurrir a los premios nacionales.

Los alumnos premiados por sus brillantes expedientes son Iria López Rodríguez, alumna de Comercio y Marketing en el CPR Aloya; Beatriz Mato Mato, del ciclo de Fabricación Mecánica en el CIFP Valentín Paz Andrade; Carla Pampín Gómez, que cursó Sanidad en el IES Ricardo Mella; y Adolfo Dacal Rodríguez, del ciclo de Textil, Confección y Piel en el CIFP Manuel Antonio.

En la provincia de Pontevedra también resultaron premiados tres alumnos del CIFP A Granxa de Ponteareas, el CIFP Montecelo y el IES Frei Martín Sarmiento.

Para optar a este reconocimiento, los estudiantes deben contar con una calificación final del ciclo formativo igual o superior a 8,5 puntos.