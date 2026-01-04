Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido

El Rancho de Reis del Casco Vello marcó el camino a Sus Majestades, que recorrerán mañana por la tarde parte de la ciudad. Por la mañana, estarán en la avenida de Castelao —cabalgata estática—entre las 11.00 y las 14.00 horas, desde la Praza América hasta la rotonda del barco Alfageme. El acceso se efectúa por la Praza América. Desde Castelao, saldrán una decena de carrozas y grupos de animación a las 18.00 horas —cabalgata tradicional— para saludar a pequeños y mayores y lanzar caramelos.

Sus Majestades se pasearán por Vigo dos años después de la última vez: en 2025, el clima no lo permitió, por lo que tuvieron que refugiarse en el Ifevi. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvia ligera en Vigo únicamente a las 15.00 y a las 16.00 horas. Se espera que Melchor, Gaspar y Baltasar reciban la llave gigante de la ciudad —que permite abrir todas las casas— de manos del alcalde, Abel Caballero, más allá de las 20.00 horas bajo el árbol gigante de Porta do Sol.

Pedro Fernández

Antes, pasarán por la Praza América, Camelias, Álvaro Cunqueiro (hacia la izquierda) y Camelias nuevamente. Finalizarán el recorrido frente al Ayuntamiento, desde donde bajarán a Porta do Sol.