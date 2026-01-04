Más de 4.000 personas participaron en observaciones astronómicas en el parque Illas Atlánticas en 2025

Un total de 4.032 personas participaron en 2025 en actividades astronómicas gratuitas en el Parque Nacional Illas Atlánticas. Por noveno año consecutivo, la Consellería de Medio Ambiente y la Federación Gallega de Astronomía y Radioastronomía (Fegar) coordinaron un programa desarrollado entre los meses de julio y septiembre para promover los valores que desde 2016 acreditan este espacio natural como destino turístico Starlight.

Los miembros de Fegar contaron con la colaboración y el apoyo logístico del personal del parque en la organización de actividades diurnas y nocturnas que buscan introducir a los visitantes en la exploración de estrellas, meteoritos y otros cuerpos celestes.

El público participante tuvo a su disposición material óptico de última generación y equipos electrónicos que les permitieron gozar de las diferentes experiencias. La programación llegó a los cuatro archipiélagos de Illas Atlánticas, aunque la oferta se concentró, sobre todo, en Cíes y Ons.

Entre las actividades realizadas estuvieron incluidas observaciones solares, charlas a cargo de expertos y la exploración de cuerpos celestes y meteoritos, que tuvo su punto álgido durante la semana de las Perseidas en agosto.

Los destinos que cuentan con el sello Starlight, avalado por la Unesco, son lugares visitables que cuentan con las condiciones óptimas para la observación de cielos estrellados y que, al estar protegidos de la contaminación lumínica, resultan muy apropiados para las actividades turísticas centradas en este recurso.