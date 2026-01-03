La UVigo diseña un prototipo para reciclar vidrios farmacéuticos con láser

La UVigo ha demostrado que es posible recuperar las ingentes cantidades de vidrio que a día de hoy no entran en la cadena de reciclaje -pantallas de dispositivos electrónicos, vitrocerámicas, ventanas o envases para uso médico- con una tecnología láser de vanguardia que además constituye una alternativa más sostenible a los actuales hornos de altas temperaturas. El prototipo fabricado por el grupo LaserON, que lidera desde 2024 el consorcio europeo EverGlass, ha demostrado su capacidad para obtener piezas a partir de vidrios de la industria farmacéutica y de material de laboratorio. Y, a falta de un año para que finalice el proyecto, ya han iniciado el proceso para registrar la patente en Europa y prevén extenderla también a nivel internacional (PCT).

Los investigadores se han enfocado en los vidrios de borosilicato por su elevada producción y unas cualidades que los hacen idóneos para la fabricación de viales de medicamentos o muestras y de recipientes destinados al manejo de productos químicos en el laboratorio como probetas o matraces. Tienen una elevada resistencia térmica, química y mecánica y además no son porosos ni tóxicos.

«Todavía estamos en una fase de pre-optimización, pero hemos pasado de la idea a la prueba de concepto y hemos demostrado que el residuo se puede transformar en algo tangible. Por el momento, lo que obtenemos son formas muy sencillas que podemos analizar en el laboratorio. A corto plazo, la idea es desarrollar piezas técnicas que aprovechen esas propiedades como filtros para procesos donde se produce un choque térmico. Pero nuestra intención es llegar a fabricar formas definitivas. Por ejemplo, convertir los viales usados en nuevos viales o en productos con otras aplicaciones», explica el catedrático y responsable de LaserON, Juan Pou.

Dos investigadores del grupo, manejando el prototipo de reciclaje de vidrio con láser en el laboratorio de Industriales. / Marta G. Brea

La recuperación de estos vidrios no solo supone retos tecnológicos por sus especiales características sino que también implica la elaboración de protocolos que garanticen la seguridad del proceso. «Hay una normativa muy estricta que impide la reutilización, pero es un material que tiene un valor y ya tenemos un grupo trabajando en paralelo para avanzar en este sentido. En el consorcio hay centros especializados en vidrio que ya han hecho una red de contactos con fabricantes para la industria farmacéutica que estaban buscando soluciones para este problema del reciclaje y que son usuarios interesados en nuestra tecnología», añade Pou, que coordina el consorcio junto con Rafael Comesaña.

El grupo LaserOn, que pertenece a la Escuela de Ingeniería Industrial y el centro Cintecx, también está en contacto con el Hospital Álvaro Cunqueiro en el marco de este proyecto: «Es de resaltar la relación tan estrecha que siempre hemos tenido y, aunque en este tema todavía estamos empezando, tienen interés en buscarle una salida a ese material».

Socios de España, Francia, Eslovaquia y Alemania

El consorcio EverGlass aúna a instituciones y centros de investigación de España, Francia, Eslovaquia y Alemania, entre ellos, el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, el Instituto Europeo de Comunicación Científica o el Fraunhofer de Matemática Industrial. Y la coordinación por parte del grupo vigués se apoya en sus tres décadas de experiencia y en una infraestructura de tecnologías láser única en la Península y de las más punteras en Europa.

El prototipo diseñado y fabricado en Vigo utiliza como punto de partida productos descartados por los propios fabricantes porque presentan algún defecto o material que ya ha sido utilizado: «Tenemos residuos que no suponen problemas de seguridad como los recipientes de suero fisiológico. Aún así, los esterilizamos. El proceso con láser se realiza a temperaturas elevadas, de forma que cualquier microorganismo se volatiliza, pero siempre hay que tener precaución».

Además de una alternativa más sencilla, flexible y sostenible, el sistema desarrollado por LaserON resulta de gran interés para garantizar el abastecimiento de boro, que está clasificado como materia prima crítica. «Europa no tiene recursos suficientes para suplir todas las necesidades. Por eso es muy importante reciclar. Nuestra tecnología es absolutamente complementaria al sistema actual, que funciona perfectamente. Pero lo que hace es aprovechar una cantidad enorme de vidrio que a día de hoy no se recupera. Y hablamos de un material que tiene infinitas vidas, porque no se degrada, no pierde propiedades y eso hace que tenga muchas posibilidades y sea tan prometedor», destaca Pou.

El proyecto EverGlass, que cuenta con una financiación de 3 millones de euros, fue seleccionado dentro de la convocatoria Pathfinder Open con la que el Consejo Europeo de Innovación (EIC) apoya tecnologías disruptivas que implican un elevado riesgo pero pueden generar un gran impacto. Solo el 6-7% de las propuestas logran ser seleccionadas y ya han superado dos evaluaciones, la última, en diciembre. «Estamos muy satisfechos de cómo se va desarrollando, de hecho, nos han felicitado. Y esto es mérito de todo el equipo. Aceptamos el reto y la gente ha respondido trabajando mucho», aplaude.

El grupo vigués cuenta con otro proyecto nacional que les da soporte en esta línea de trabajo y acaban de conseguir otro de prueba de concepto. «Esta financiación nos ayuda, sobre todo, a contratar a investigadores y que el equipo tenga cierta estabilidad. El gran reto en España es no perder el conocimiento y el empuje de la gente joven. Sin apoyo de las instituciones es imposible y, al final, seguiremos comprando tecnología en lugar de desarrollarla. Y esto es empobrecer el país», advierte.

EverGlass finaliza este año, pero la idea es optar a una segunda fase, EIC Transition, para seguir madurando la tecnología: «Sería un buen empujón. Buscaremos la manera de seguir».