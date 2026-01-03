Tormenta perfecta en el PAC de Vigo: un médico menos y alta demanda asistencial provocan hasta cinco horas de espera

El Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo sufrió este viernes una «tormenta perfecta» que obligó a los pacientes que acudían a las instalaciones situadas en la rúa Pizarro a soportar esperas de casi cinco horas, tal y como asegura personal que realizaba la guardia durante la intensa jornada. Hasta 70 personas se llegaron a juntar en la sala de espera del PAC a la espera de recibir atención médica, explicando los sanitarios que todo se debía a la presencia de un médico menos que no fue sustituido y las numerosas derivaciones realizadas por distintos centros de salud.

Resignación y paciencia tocaba tanto a los sanitarios como a los pacientes que se encontraban en el PAC, reconociendo el Sergas, según informan fuentes de la gerencia del área sanitaria viguesa, que «la atención por la tarde se ralentizó y los pacientes tuvieron que esperar algo más de lo habitual» al sumarse distintos factores que condicionaron la actividad.

Lo habitual en el PAC es que trabajen en el mismo turno hasta cinco médicos. Argumenta el Sergas, sin embargo, que han coincidido en el tiempo diferentes bajas de facultativos a las que ha sido imposible darle cobertura «porque no había médicos disponibles en la lista de contratación», lo que provocó que durante buena parte de la jornada solo hubiese cuatro galenos, incorporándose posteriormente un quinto ya en horario nocturno.

A ese cóctel se sumó una presión asistencial más elevada de lo habitual debido a la ola epidémica de gripe y otros virus que sufren Vigo y Galicia las últimas semanas. El Sergas asegura que durante la jornada de hoy se ha conseguido reforzar la plantilla que trabaja en el PAC de la ciudad con un médico más, por lo que confían en que al coincidir seis facultativos en el mismo turno, la situación vuelva a la normalidad y se eviten los largos momentos de espera vividos durante el viernes.

No es la primera vez que el PAC vigués sufre una saturación por la falta de personal y las derivaciones desde los centros de salud, lo que ha motivado diferentes protestas de los sanitarios.