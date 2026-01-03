Leixões ejecutará un relleno de 40 campos como Balaídos para doblar la capacidad de Guixar

El empresario norteamericano Malcolm Purcell McLean (1913-2001) había amasado fortuna con el transporte de todo tipo de mercancías, desde fardos de algodón a barriles de tabaco, pese a sus orígenes humildes. Fue él quien, a mediados de los años cincuenta del pasado siglo, apreció la necesidad de desarrollar un nuevo sistema para la logística de carga fraccionada, enormemente costosa: meterla en recipientes, sin necesidad de mover artículo por artículo de forma manual, era cuarenta veces más barato en volúmenes por tonelada.

Fue así como nació el contenedor que conocemos hoy en día y, en paralelo, los buques que los transportan. Claro que el primer mercante de este tipo, el Ideal-X (año 1956), era en realidad un petrolero reconvertido y las primeras unidades encargadas a astilleros apenas tenían capacidad para 1.000 TEU (unidad de medida para un contenedor de 20 pies).

Ahora hay buques que agigantan estos valores: el MSC Irina, construido por el grupo chino Jiangsu Yangzijiang, es capaz de transportar más de 24.300 TEU y entra dentro de la categoría de Megamax (MGX). Y este tipo de barcos, los de alta o muy alta capacidad, son los que privilegian las navieras —a más contenedores, más ahorro— y por los que pelean los grandes puertos. El de Leixões, decidido a acorralar al de Vigo a medio y largo plazo, estará en disposición de recibir a los buques de la clase VLCS —son las siglas de very large container vessel, barcos mercantes de 400 metros de eslora— en menos de cinco años. El periodo para la remisión de alegaciones está abierto hasta el 2 de febrero en la Agência Portuguesa do Ambiente.

Alternativas propuestas para el Puerto de Leixoes / APDL

La Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) ha iniciado al fin el periodo de consultas para la ejecución de la Terminal Norte de Contentores (TNC), un proyecto colosal en todos los sentidos: tendrá un relleno de hasta 40 veces las dimensiones del campo de fútbol de Balaídos (267.000 metros cuadrados), muelle de 860 metros de largo, calado superior a los 15 metros y conllevará una inversión próxima a los 220 millones de euros. Una vez rematada esta nueva terminal —la APDL calcula 54 meses de plazo de ejecución—, Leixões doblará en espacios a la que gestiona Termavi con el objetivo de alcanzar el millón de TEU antes de 2035. A cierre de noviembre, el puerto luso sumaba 659.300 TEU frente a los 284.570 del de Vigo.

Uno de los planos del proyecto / APDL

Los barcos

Lo que plantea esta autoridad portuaria, presidida por João Pedro Neves, es aprovechar el dique que queda al norte de toda la bahía artificial para realizar el macrorelleno que permita crear una terminal desde cero, con al menos siete grúas post-Panamax. «El TCN queda además preparado para, en el futuro, en caso de necesidad, poder ser objeto de dragados de los fondos para recibir buques de hasta 10.000 TEU, ya que el muelle atracable y la explanada están ya dimensionados para ello», expone literalmente el proyecto.

El mayor portacontenedores del mundo atraca en Vigo / Alba Villar

Es un elemento crucial, el del calado, que a día de hoy limita de forma severa la capacidad de Leixões por los sedimentos del río Leça. La terminal norte actual, que se sitúa en paralelo al trazado del río, apenas permite albergar buques con calados de 6 metros, por los 11 metros del muelle sur. Con esta actuación no tendrá problemas para alcanzar los 15,5 metros.

«El proyecto, junto con otras intervenciones ejecutadas en los últimos años y otras previstas para materializarse, asume un papel esencial en el aumento de la capacidad y productividad del puerto de Leixões, garantizando su competitividad en un marco mundial de mayor exigencia del sector en lo que respecta a la cantidad de contenedores movidos y al tamaño de los buques para su transporte», abunda la documentación, a la que ha tenido acceso FARO.

Esta iniciativa se produce, además, frente a un competidor (Termavi) que no tiene capacidad de crecimiento en su actual ubicación, y el apartadero que se está ejecutando en la Plisan será casi un juguete en comparación, con 60.000 metros cuadrados.