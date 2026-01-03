El nuevo «macropuerto» de Leixões será intermodal con terminal de ferrocarril

La carrera de la Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) para engrosar su hegemonía en el tráfico contenedorizado de todo el noroeste peninsular tiene ya marcadas las metas volantes: el proyecto para la Terminal Norte de Contentores (TCN), con el que podrá recepcionar a algunos de los mayores buques del mundo, arrancará su ejecución dentro de dos años —enero de 2028— y estará finiquitado en agosto de 2032, como consta en la documentación remitida a la Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para ser sometido a alegaciones. Será un trabajo de coordinación máxima porque todas las actuaciones —dragados, rellenos, pilotajes, hormigonados— se realizarán al mismo tiempo, incluida una terminal de ferrocarril que se situará en el extremo norte de la explanada para contenedores. «Independientemente del diseño, el proyecto prevé una obra constituida por un conjunto de trabajos interdependientes entre sí». Para antes de 2035 la APDL quiere alcanzar el millón de TEU (unidad de medida para contenedores de 20 pies), más del triple que el puerto de Vigo, como ayer desgranó FARO.

La intermodalidad es irrenunciable y el acceso directo al ferrocarril consta en las dos alternativas que plantea la consultora de ingeniería Nemus. La futura terminal tendrá «capacidad para recibir y expedir trenes de al menos 750 m de longitud», reza el documento principal, de casi mil páginas de extensión. A día de hoy la distribución del puerto de Leixões es compleja, con terminales de carga al norte y el sur del río Leça, y con calados limitados a causa de los sedimentos. La concesionaria, la turca Yilport, echa mano de múltiples ubicaciones para el almacenamiento temporal de contenedores dadas las limitaciones de espacio. Con la TCN dispondrá de un único terraplén de hasta 267.000 metros cuadrados, íntegramente ganados al mar, con una superficie equivalente a 40 campos de fútbol como el de Balaídos.

Alternativa B del proyecto TCN, con la terminal en color amarillo / Nemus

Según el calendario fijado, serán la ampliación del muelle de atraque —contará con hasta 860 metros de longitud— y el relleno las actuaciones que se prolongarán durante más tiempo, unos 30 meses; la implantación de la terminal de ferrocarril demorará apenas un año. Los dragados serán masivos pero efectivos en cuanto a plazos, si la APDL cumple sus objetivos: contará previsiblemente de nuevo con la draga Spartacus, la mayor del mundo, que ya ha realizado trabajos de retirada de sedimentos para la misma autoridad portuaria. Están muy acostumbrados a dragar su ensenada: en los últimos treinta años han retirado el equivalente a unos 17 millones de toneladas al año, si bien ahora podrían enfrentarse a rocas para alcanzar su objetivo de 15,5 metros de calado.

Porque lo que ambiciona Lisboa para Leixões es que pueda recibir buques de entre 5.000 y 10.000 TEU, a los que ahora no está en disposición de dar servicio. Solo este proyecto de la terminal norte de contenedores supondrá una inversión de 216,6 millones de euros, sin contar con los demás refuerzos en infraestructuras del puerto para tráficos Ro-Ro, cruceros o pesca. «El proyecto, junto con otras intervenciones ejecutadas en los últimos años y otras previstas para materializarse, asume un papel esencial en el aumento de la capacidad y productividad del puerto de Leixões, garantizando su competitividad en un marco mundial de mayor exigencia del sector en lo que respecta a la cantidad de contenedores movidos y al tamaño de los buques para su transporte», abunda la documentación. A cierre de noviembre, el puerto luso sumaba 659.300 TEU frente a los 284.570 del de Vigo.