¿Juicio con jurado popular o archivo? El crimen de Judith afronta su momento clave

El caso por la muerte violenta sufrida por Judith en noviembre de 2023 afronta un momento clave. La jueza ha dado traslado a la Fiscalía, a la acusación particular y a la defensa para que emitan sus informes en cumplimiento del artículo 26 de la Ley del Tribunal de Jurado, que establece que avanzada la investigación judicial y «oídas las partes», la instructora decidirá la continuación del procedimiento de cara a juicio o el sobreseimiento. La cuestión no está nada clara: aunque en la causa hay un investigado judicial, Casimiro F.M., este hombre permanece desde abril en libertad provisional en el marco de este asunto, previa petición de la Fiscalía, por la falta de avances en el caso.

Judith Muñoz González, una mujer de enorme vulnerabilidad, fue víctima de un homicidio. Desapareció la madrugada del 19 de noviembre de 2023, tras salir a ejercer la prostitución en la zona de O Berbés, y su cadáver fue hallado cuatro días después en el polígono porriñés de As Gándaras con un trapo en la boca. Sufrió un crimen por asfixia.

Más diligencias de investigación

A raíz de la petición de informes realizada por la jueza en ese auto con fecha del pasado 19 de diciembre, en la que no atiende a las diligencias de investigación solicitadas con anterioridad por la acusación particular, posponiendo la decisión, Paula Diéguez, la abogada que representa a la familia de la víctima, ha presentado un escrito pidiendo que se les dé traslado para reiterar la práctica de dichas diligencias, entre las que se encuentran las relativas al ADN.

«A día de hoy lo único que tenemos son informes de ADN indubitados de la víctima y del investigado, pero ningún cotejo practicado, y sobre todo en el trapo verde encontrado en la garganta y/o boca de la víctima, ni en qué región o extremo se encontraba en el momento del hallazgo», argumenta la letrada, que también recuerda que tampoco hay «un somero cotejo» del ADN del sospechoso y de la fallecida en los vestigios localizados en la zona donde estaba el cadáver.

Esta acusación también considera imprescindible que se solicite de oficio por parte de la jueza a los forenses que se aclare la cuestión sobre la data de la muerte, ya que se ha dado un intervalo «nada desdeñable» de tres días.