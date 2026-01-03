Aquel uno de enero de resaca en el pabellón de As Travesas: así era el multitudinario concurso de rondallas de Vigo

«Es la tradición: ir de empalme y tocar como el culo», sentencia el personaje que interpreta Fer Fraga en la película «Rondallas». En la siguiente escena, un autobús se dirige a un concurso con la mayoría de sus pasajeros de resaca. Se ve obligado a hacer un alto en el camino para que unos cuantos bajen a vomitar.

Esta secuencia del filme, que se estrenó el pasado uno de enero, retrata lo que para cientos de rondalleiros supuso durante cuatro décadas el día de Año Nuevo: tocar y competir, de resaca, ante miles de espectadores y con las gaitas, panderetas y charrascas resonando en la cabeza.

Esta tradición se forjó en Vigo en los años 80, con el concurso que se celebraba el primero de enero en el pabellón de As Travesas. El origen de los certámenes de rondallas apoyados por el consistorio olívico se remonta unos años atrás: la Asociación de Comerciantes de O Calvario fue la primera en organizar, a finales de los años 70, una competición en la explanada frente a la iglesia de Los Picos. La cita solía coincidir con el Día de Reyes, dada la tradición popular de realizar pasacalles por los barrios con motivo de la festividad.

Festival de Rondallas de O Calvario, en 1981. / Cameselle

En 1982 a este concurso se sumó uno nuevo, promovido por el Centro Comercial As Travesas y apoyado por el Concello de Vigo. La fecha escogida fue el 2 de enero y el lugar, el pabellón del complejo deportivo del Carmen. La cita, que congregó a 11 rondallas, incluyó un larguísimo pasacalles desde la plaza de la Constitución hasta la de América. Su estreno estuvo marcado por la polémica: algunas de las formaciones participantes acusaron de «tongo» la adjudicación de premios, tal y como recoge la hemeroteca de FARO DE VIGO.

El concurso de O Calvario desapareció en 1983 debido a las dificultades económicas de los comerciantes asociados tras un mal año. Sin embargo, el de As Travesas continuó y se consolidó como la gran cita del calendario rondalleiro durante 28 ediciones, aunque dos de ellas, las de 1999 y 2007 cambiaron de ubicación: Cotogrande y las calles del centro de Vigo.

La primera vez que «el concurso del pabellón» se celebró el uno de enero fue en 1986, con seis rondallas. Arrancó con un pasacalles de las participantes hasta el pabellón para luego, sobre el tapiz, competir. El evento registró en 1990 su récord de formaciones inscritas, con 16.

Concurso de rondallas en el pabellón de As Travesas en 1989. / Cameselle

El concurso de Año Nuevo movía masas. La cita era multitudinaria, con un recinto con capacidad para más de 4.000 espectadores que se quedaba pequeño. En la edición de 1996 hubo problemas de «overbooking» al haber más asistentes que aforo, lo que generó un gran malestar entre el público.

En 1999, las obras de remodelación Instituto Municipal dos Deportes motivaron el traslado del concurso al recinto de Cotogrande, al pabellón Nogueira Dalmás, pero manteniendo la fecha. Al año siguiente, la competición regresó a As Travesas y así continuó hasta 2006, cuando en el pabellón central acogió su última resaca rondalleira por Año Nuevo. En 2007, cambiaría el formato de la cita, con un desfile-concurso por las calles del centro de Vigo que se celebró el siete de enero.

El Concello de O Porriño revivió los primeros de enero de resaca y rondallas en 2008 (en la quinta edición de su concurso) y los mantuvo hasta 2022. Desde entonces, se celebra el segundo fin de semana del año.

As Travesas volvió a acoger a las rondallas desde 2018, pero solo a las de Vigo y a modo de exhibición. Debido al covid-19 la cita registró un parón de dos años y se retomó en 2023. Pero este regreso se alejó del uno de enero.

Recordamos aquellos multitudinarios primeros de año, fecha inolvidable en la historia de las rondallas.