De los 220 millones lusos a los 362 de A Coruña: el puerto olívico se queda atrás en el plan de inversiones

La construcción de la Terminal Norte de Contentores (TNC) en Leixões es solo una de las iniciativas proyectadas para este puerto a medio plazo, dado que la Estratégia para os Portos Comerciais do Continente 2025-2035 – PORTOS 5+ del Gobierno de Portugal recoge una inversión de 430 millones hasta el año 2035. De este importe total, la nueva dársena para mercancías recibirá cerca de 220 millones, en buena medida procedente de capital privado vía concesiones.

En paralelo, el Gobierno de España ha desplegado un programa hasta 2029 con el que regará los puertos gallegos con más de 700 millones de euros de inversión, si bien la mitad se destinarán al de A Coruña. En concreto, este recibirá más de 362 millones, en buena medida para financiar la ejecución del acceso ferroviario a Punta Langosteira, así como para la prolongación del acceso ferroviario interior, financiados con fondos Next Generation.

La previsión para Vigo es de 193 millones de euros, con dos actuaciones principales: la construcción del nuevo silo para vehículos en Bouzas y el apartadero ferroviario de la Plisan.