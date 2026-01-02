La UVigo se mantiene entre las 300 mejores del mundo en ciencias del deporte
El ranking de Shanghái 2025 incluye a 22 universidades españolas
Vigo se sitúa en el tramo 201-300 junto con A Coruña, Politécnica de Madrid o León
La UVigo se mantiene entre las 300 mejores del mundo en ciencias del deporte. La última edición del ranking de Shanghái, que clasifica a un total de 564 instituciones por su número de publicaciones e impacto, la incluye junto a otras 21 universidades españolas. Nuestro país es el tercero con mayor presencia, por detrás de EE UU (52) y Reino Unido (37) y justo por encima de Australia (21).
La delegación española está liderada por Granada y Europea de Madrid, en los puestos 16 y 30 del listado global. Mientras que la actividad desarrollada por los profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de Pontevedra sitúan a la UVigo en el tramo 201-300, junto con A Coruña, Politécnica de Madrid, Almería, Castilla-La Mancha, León y Valencia.
Las 22 instituciones españolas incluidas suponen algo menos de la mitad de universidades que imparten estos estudios en nuestro territorio actualmente.
La clasificación valora tanto la producción como la calidad investigadora de las universidades, además de su proyección internacional. Y el ranking de 2025 se basa en los artículos publicados desde 2020 hasta 2024.
La UVigo obtiene su mayor puntuación en citaciones por artículo (40,3), uno de los factores que determinan la excelencia de la investigación junto con el de artículos publicados en el top 25% de revistas científicas, donde logra un 3,5. Y en el apartado de trabajos realizados en colaboración con investigadores de otros países suma un 37,3.
Respecto a la producción, tiene una calificación de 14,2 por número de publicaciones y un 4,7 en citaciones totales.
La clasificación global está liderada por la Universidad Deakin de Australia, la SDU de Dinamarca y la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte (NIH).
Instituto de Investigación en Ciencias del Deporte
La calidad científica de la facultad pontevedresa ha motivado la creación del Instituto de Investigación en Ciencias del Deporte (Cidega), que inició formalmente su actividad a finales de 2025 . Está dirigido por el catedrático Carlos Lago, que ocupa el tercer puesto entre los expertos españoles de su ámbito en el último ranking de Stanford de investigadores altamente citados.
Su misión es coordinar el trabajo de los diferentes grupos vinculados a este ámbito, atraer talento y convertirse en una plataforma de referencia para la promoción y el desarrollo del conocimiento científico sobre el ejercicio físico, la salud, el rendimiento deportivo y la educación física.
