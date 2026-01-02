Tecnología para viajar en el tiempo y conocer los «tesoros» de Bouzas
El Concello licita el contrato para diseñar una experiencia de reconstrucción virtual inmersiva que ponga en valor el patrimonio de la villa marinera
Recorrer virtualmente los principales puntos de interés mediante un mapa patrimonial en 3D navegable, acceder a contenidos contextualizados y activar audioguías en varios idiomas. Es lo que permitirá el proyecto que pondrá en marcha el Concello. Licitó el contrato para el diseño, desarrollo e implementación de una experiencia de reconstrucción virtual inmersiva. El objetivo es destacar su patrimonio arquitectónico, cultural, social y marítimo mediante tecnologías digitales avanzadas.
Recibirá ofertas de firmas capaces de llevar a cabo este cometido hasta el 19 de enero. El plazo para realizar esta tarea es de cuatro meses y medio y el importe de licitación asciende a 82.000 euros, ya con el IVA incluido. Cada punto destacado incluirá al menos una explicación textual, una imagen comparativa (presente/pasado) o contenido audiovisual, una narración locutada y un enlace a Google Maps para la visita presencial.
El proyecto, del Plan de Destino de Turismo Sostible de Bouzas y financiado por la Unión Europea, permitirá ver cómo lucían el Cine Maravillas, la fábrica de Bernardo Alfageme o la Casa do Patín.
