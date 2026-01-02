Tecnología para viajar en el tiempo y conocer los «tesoros» de Bouzas

Recorrer virtualmente los principales puntos de interés mediante un mapa patrimonial en 3D navegable, acceder a contenidos contextualizados y activar audioguías en varios idiomas. Es lo que permitirá el proyecto que pondrá en marcha el Concello. Licitó el contrato para el diseño, desarrollo e implementación de una experiencia de reconstrucción virtual inmersiva. El objetivo es destacar su patrimonio arquitectónico, cultural, social y marítimo mediante tecnologías digitales avanzadas.

Recibirá ofertas de firmas capaces de llevar a cabo este cometido hasta el 19 de enero. El plazo para realizar esta tarea es de cuatro meses y medio y el importe de licitación asciende a 82.000 euros, ya con el IVA incluido. Cada punto destacado incluirá al menos una explicación textual, una imagen comparativa (presente/pasado) o contenido audiovisual, una narración locutada y un enlace a Google Maps para la visita presencial.

El proyecto, del Plan de Destino de Turismo Sostible de Bouzas y financiado por la Unión Europea, permitirá ver cómo lucían el Cine Maravillas, la fábrica de Bernardo Alfageme o la Casa do Patín.