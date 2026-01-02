Una red oceánica de «milagros» y «belleza»

«El océano es una red de milagros, donde cada parte se conecta con otra, añadiendo belleza al mundo». Esta hermosa reflexión de Eva Rausnitz, una alumna de 11 años de la escuela Ransom Everglades de Miami, y su colorido dibujo protagonizado por peces, medusas, tortugas y caballitos de mar encabezan la portada de la séptima edición del calendario Manifiesto Océano. Una iniciativa del Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC que aúna «ciencia, arte y educación» y en la que han participado estudiantes de seis comunidades costeras del Atlántico y el Pacífico.

Amanda y Kseniia, del IES de Teis, con sus creaciones para el calendario. / Cedida

El proyecto liderado por investigadoras del grupo de Procesos Oceánicos y Cambio Global ha conectado al IES de Teis con la escuela rural de Pichicolo en Chile, tres colegios de Cananéia y Porto Alegre en Brasil, la Ransom Everglades Shool y la comunidad de nativos Pomo en California. Y todos los alumnos participantes han aportado su «creatividad artística» y su visión del papel de los océanos en nuestras vidas, nuestras economías y el equilibrio del planeta para concienciarnos a todos de la necesidad de protegerlos.

«Esta diversidad cultural permite a los jóvenes compartir su visión sobre el medio marino, creando un diálogo global sobre la importancia del proteger el océano», destacan las responsables de la iniciativa.

La temática elegida para el año 2026 son las especies marinas «culturalmente significativas» en cada una de las comunidades participantes y la necesidad de preservarlas, «destacando el profundo vínculo que une a numerosas culturas costeras del Pacífico y del Atlántico con el océano».

Maithê Gottlieb, de Porto Alegre, asegura que «el mar es como los recuerdos, debe ser cuidado con cariño». Para Amanda Ilai, del IES de Teis, «significa vida» y su compañera Kseniia Dementieva completa esta definición con las palabras «amor» y «libertad». En definitiva, «todo para vivir bien».

Detalle del calendario. / IIM-CSIC

El almanaque está elaborado en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y está editado en cuatro idiomas -inglés, castellano, portugués y gallego- para que el mensaje sobre la necesidad de preservar la biodiversidad marina cale en todas las sociedades.

La elaboración del calendario es una de las actividades incluidas en el proyecto Manifiesto Océano que busca, en palabras de sus responsables, «crear redes de conocimiento y sensibilización sobre la importancia del cuidado del océano, fomentando la participación activa de estudiantes de comunidades costeras en actividades costeras».

«En este tiempo de celebraciones», añaden las investigadoras del IIM, «nos invita a identificar nuestro vínculo personal con el mar, para reconocer su importancia en nuestras vidas, y a partir de ahí concienciarnos sobre la necesidad de cuidarlo».

Las impulsoras del Manifiesto Océano presentaron el proyecto durante la Conferencia sobre el Cambio Climático COP30, celebrada el pasado noviembre en la ciudad brasileña de Belém. El evento fue organizado en colaboración con Fecyt, el Instituto Cervantes, Kashia Band, Crean-IFOP, USP y Ransom Everglades School.