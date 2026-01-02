Las obras que estrenará Vigo en 2026

El Vigo de 2026 presumirá de un rostro más amable para los peatones y seguro para los vehículos gracias a las humanizaciones, ya en el ADN de la urbe más poblada de Galicia. Será una ciudad con más viviendas para estrenar, más conectada con el medio marino y más tecnológica, pero también más comprometida con el respeto al planeta: se pondrán en marcha las zonas de bajas emisiones, pendientes de la futura entrada en vigor de la ordenanza municipal, paso que todavía no tiene fecha. Al mismo tiempo, se prevén pasos al frente en proyectos clave, como la recuperación del teatro-cine Fraga y la ETEA o la construcción de la grada de Gol del estadio de Balaídos, que supondrá la culminación de la reforma del templo del Celta.

Una de las actuaciones de más envergadura es la reforma de la avenida de Madrid, desde la Plaza de España hasta el Seminario. La obra comenzó en mayo, con un plazo de ejecución de 12 meses, pero la UTE adjudicataria de esta operación, conformada por las empresas Oreco Balgón y Covsa, solicitó a finales de octubre una prórroga de cuatro meses para «realizar un rediseño extraordinario de la red de drenaje propuesta» inicialmente, demanda aceptada por el Concello de Vigo, promotor de la humanización. De este modo, se espera que esta arteria de entrada y salida de la ciudad luzca totalmente renovada en el tramo final de 2026: será más bonita y moderna, pero también ofrecerá más seguridad a peatones y conductores.

Obras de las rampas del Paseo de Granada. / Pablo Hernández Gamarra

Otro gran estreno esperado este año es el ya galardonado observatorio submarino de Bouzas bautizado como Peiraos do Solpor, proyecto que firma la Autoridad Portuaria en el marco de su estrategia Blue Growth (crecimiento azul). Se prevé su apertura al público en primavera o verano de 2026. La actuación, que también dará vida a un paseo peatonal sobre el mar, busca la apertura del puerto vigués a la ciudad, apostando, a su vez, por un desarrollo sostenible, la concienciación ambiental y la innovación tecnológica, aspectos clave de la actualidad. En forma de «T», se conectará con el paseo de Bouzas que bordea la terminal de vehículos. Será el hermano mayor del Nautilus, ubicado en la dársena de A Laxe, junto a Portocultura.

En la agenda de Vigo en 2026, aparece marcado en negrita la extensión del Vigo Vertical, proyecto impulsado por el Ayuntamiento que pretende allanar una ciudad caracterizada por las cuestas. Se prevé estrenar el ascensor acristalado de la calle Juan Ramón Jiménez, entre Marqués de Valterra y Torrecedeira, el cual salvará un desnivel de 11 metros. Financian la obra la Diputación de Pontevedra y el Concello. Este año al que le acabamos de dar la bienvenida también traerá bajo el brazo la puesta en marcha del elevador entre Romil e Hispanidad y las rampas del Paseo de Granada, Pintor Colmeiro, Pintor Lugrís y Serafín Avendaño (para enlazar García Barbón con el Halo), actuaciones en ejecución.

Obras de humanización de la calle Lepanto, de acceso a Vialia. / Pablo Hernández Gamarra

Si los trabajos siguen avanzando a buen ritmo, podría estar operativa nuevamente la piscina municipal de Teis este año. Su rehabilitación tiene un coste que supera los 7 millones de euros. La sufragan la Diputación (70%) y el Concello. Más novedades programadas en 2026: la apertura del centro de salud Olimpia Valencia tras una inversión próxima a los 16 millones de euros por parte de la Xunta y las inauguraciones de las reformas de Lepanto, San Roque (entre Gregorio Espino y Ruiseñor) o la avenida Clara Campoamor (entre las rotondas de Ramiro Pascual y el hospital Álvaro Cunqueiro).

Avances en proyectos clave

Este año será, además, el del inicio de las obras de grandes proyectos. Destacan el centro tecnológico de López Mora y la fábrica de chips fotónicos del PTL de Valladares, impulsados por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

La asignatura pendiente un año más: facilitar el acceso a una vivienda

El 2026 debe ser el año de la vivienda: los precios tanto del alquiler como de las propiedades en venta están por las nubes y, además, ya está en vigor el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que habilita suelo para levantar proyectos residenciales. En esta materia, destaca el desarrollo del nuevo Navia por parte del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta. En 2026, se espera un impulso importante para hacer realidad los casi 1.600 casas y pisos proyectados en el barrio.

Obras del nuevo Barrio do Cura. / Pablo Hernández Gamarra

El Concello abordará esta situación con el Observatorio de la vivienda (con la participación de la UVigo) o la construcción de pisos protegidos en Barreiro, Esturáns y Navia (con la ayuda del Gobierno central). En materia de propiedad privada, el proyecto más relevante es la construcción del nuevo Barrio do Cura. Uno de los tres edificios previstos podría estar finalizado en 2026.