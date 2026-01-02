El nuevo Tribunal de Instancia de Vigo arranca con un plazo de implantación gradual de tres meses

El Tribunal de Instancia de Vigo ya es una realidad. La nueva estructura judicial que sustituye a los ya antiguos juzgados unipersonales y estancos entró en vigor, pero lo hará de forma progresiva y con un período de implantación de tres meses. Lo cierto es que ayer, primer día laborable con el revolucionario modelo que releva al que se arrastraba desde el siglo XIX, los cambios de puertas a afuera apenas eran perceptibles. Con la Ciudad de la Justicia a medio gas por las vacaciones navideñas y por el hecho de que estos días son inhábiles para la mayoría de actuaciones procesales, el personal está empezando a familiarizarse con la nueva organización. Aplicaciones informáticas que forman parte del día a día judicial como Lexnet, Minerva o el SIRAJ ya tienen la nueva nomenclatura, que rompe con la anterior y a la que habrá que acostumbrarse, pero los carteles y placas del edificio judicial aún conservan la vieja denominación, que deberá cambiarse para adaptarla a la reforma.

«A efectos prácticos de momento no se perciben los cambios. Mucha gente todavía está de vacaciones. Habrá que esperar a la próxima semana, al 7 o al 8 de enero, para empezar a notar los efectos de la nueva estructura», afirmaban en una de las salas. La implantación del Tribunal de Instancia de Vigo conlleva una reorganización judicial y de las plantillas sin precedentes, pero, dada la dimensión de la reforma, se ha acordado una implantación gradual hasta el 31 de marzo, para lo que se ha elaborado un cronograma con varias fases.

Soporte y apoyo

El cambio legal supone que en Vigo el tradicional modelo de juzgados unipersonales da paso a una organización de trabajo que se canaliza a través de una gran oficina judicial, conformada por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y los funcionarios, que es la que dará soporte y apoyo a la «actividad jurisdiccional» de los 47 magistrados con los que cuenta en la actualidad la ciudad, incluidos los de la Audiencia, que pasan a estar distribuidos en secciones en función de la jurisdicción a la que pertenecen.

Una promesa incumplida en Instrucción y un segundo juez de Violencia por el que habrá que esperar Una de las polémicas de 2025 fue la eliminación del Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo, que se ha hecho efectiva este pasado 31 de diciembre. La sala desaparece para crear la segunda de Violencia sobre la Mujer y aunque el Ministerio de Justicia garantizó el pasado verano que corregiría el error cometido con la ciudad olívica y crearía una nueva plaza de Instrucción mediante un Real Decreto que estaba en elaboración y que saldría publicado en los siguientes meses, finalmente no ha cumplido su promesa. Habrá que ver si lo hace en 2026. Por lo de pronto la situación se ha solventado gracias a una propuesta que partió de Vigo y que ha tenido el aval del TSXG y del CGPJ: el magistrado que ya estaba en el 8 seguirá como una especie de juez de refuerzo pero de facto como un titular más a efectos del reparto de los procedimientos y de las guardias. En cuanto al segundo juez o jueza de Violencia sobre la Mujer, hasta que no se cubra por su titular mediante concurso ordinario, la plaza la llevará en prórroga de jurisdicción el titular del único juzgado de esta materia que había hasta ahora. Es decir, Pablo de San Mateo Morán se encargará de forma provisional de las dos plazas, tal y como acordó el presidente del TSXG tras la solicitud formalizada por Germán Serrano, el juez decano vigués, un cargo que en la nueva estructura también pasará a tener una nueva denominación, la de presidente del Tribunal de Instancia de Vigo.

Dados los cambios realizados en los sistemas informáticos, los abogados y procuradores ya han comenzado a recibir las resoluciones judiciales con la nueva nomenclatura judicial. Una letrada mostraba este viernes un auto de incoación de diligencias urgentes correspondiente al antiguo Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo, que ahora pasa a ser, tal y como consta en el documento que le notificaron a través de Lexnet, la plaza nº1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vigo.

Grandes ciudades

Los tribunales de instancia, que derivan de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se implantaron en julio en los partidos judiciales pequeños y con el arranque de 2026 ha llegado, en la denominada fase III, a las grandes ciudades, entre las que se incluye Vigo. En toda España únicamente Oviedo, Gijón y Avilés, en Asturias, retrasarán su puesta en marcha para el 15 de febrero «para que puedan completar los últimos ajustes técnicos». La puesta en marcha en demarcaciones como la ciudad olívica supone todo un reto, dado el gran volumen de procedimientos que tramita (en 2025 se registraron casi 50.000 asuntos) y al implicar a casi 450 trabajadores entre jueces, letrados judiciales y funcionarios.

El nuevo modelo vino precedido de meses de incertidumbre y de reuniones para dar forma a los protocolos por los que se regirá la estructura que ha llegado para quedarse. El protocolo de actuación de la oficina judicial de Vigo y los manuales de organización de los distintos servicios comunes de la oficina judicial tienen fecha del pasado 12 de diciembre y ya han sido publicados.