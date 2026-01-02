Nueva crítica del PP de Vigo al «hachazo fiscal» del Concello
«Es absolutamente innecesaria, un castigo», destaca el portavoz popular
R.V.
Vigo
El PP de Vigo volvió a criticar una vez más el «hachazo fiscal» que, en su opinión, ha realizado el gobierno municipal con la actualización del 4% en impuestos municipales como el IBI o la subida de la tasa de basura, recordando que el incremento se suma al de los dos años anteriores.
Los populares critican al alcalde, Abel Caballero, por presumir de remanente de tesorería, atribuyéndolo a «su incapacidad para ejecutar inversiones» y habla de un «constante castigo» a la economía de los vecinos vigueses.
