Montaña rusa meteorológica en Vigo: el año con más lluvia, pero concentrada en menos días

Los vigueses vivieron los dos últimos meses de 2025 prácticamente pegados a un paraguas, con niveles de precipitaciones que han convertido el año que acaba de cerrarse en el más lluvioso desde que hay registros en la estación que Meteogalicia tiene en el casco urbano de Vigo, un hito que se produce en un ejercicio en el que, paradójicamente, se ha tenido que recurrir al chubasquero o al paraguas menos jornadas que la media histórica, al haber estado más concentradas, con 135 de los 365 días pasados por agua, cifra que contrasta con los 163 de 2018 pese a llover la mitad.

Meteorológicamente hablando, se ha vivido por tanto una auténtica montaña rusa, con un grave episodio de sequía durante el verano que puso las orejas tiesas a las administraciones y que desató una guerra dialéctica entre Concello y Xunta por la presa de Eiras y el resto de embalses que surten a la ciudad, que pese a las lluvias registradas permanecen sin llenarse por razones de seguridad, obligando a desalojar miles y miles de litros de agua al día.

El balance de la estación de Meteogalicia refleja que durante 2025 se recogió un acumulado de 1.736,8 litros de agua por metro cuadrado, un 18% más que el año anterior y el doble, por ejemplo, de lo que cayó en 2015, 2017 o 2018. A partir de ese año, los niveles de precipitación se situaron siempre por encima de los 1.200 l/m2, pero nunca hasta ahora habían alcanzado la cota de 2025. Como principales indicadores, noviembre fue el mes con más pluviosidad, con 339 l/m2, mientras que en diciembre fue cuando más días hubo que sacar el paraguas (19). El día más lluvioso fue el 18 de abril, con 70 l/m2 contabilizados.

En el extremo opuesto, llaman la atención los datos de junio, cuando apenas se recogieron 1,9 litros por metro cuadrado en la ciudad, en medio de una serie de semanas en las que el agua no hacía acto de presencia y que se mantuvo hasta finales de agosto, dando paso a un otoño muy húmedo.

Meteorologia en Vigo en la última década / Hugo Barreiro

Mientras, los termómetros, pese a un ligero descenso respecto a los datos de 2024, continuaron cotizando al alza y de nuevo la media de las temperaturas máximas registradas a lo largo del año se situó por encima de los 20 grados, algo que también había sucedido en 2017, coincidiendo con la fatídica ola de incendios de octubre. La temperatura media de 2025 fue de 15,8 grados, mientras que la media de las mínimas se consolida por encima de los 12 grados, habiendo sucedido ya en tres ejercicios consecutivos.

Los extremos térmicos tuvieron lugar en febrero y en agosto. En el segundo mes del año, se registró la temperatura mínima más baja de todo el año, con el termómetro situado en 3,56º, mientras que casi medio año más tarde, el 5 de agosto, el mercurio llegó a marcar 37,51º en una semana marcada por una ola de calor coincidiendo con la salida en procesión del Cristo de la Victoria ese domingo.

Que el clima se ha vuelto más cálido, reservando episodios gélidos cada vez más esporádicos, lo reflejan las horas de frío (aquellas en las que la temperatura es igual o inferior a siete grados), registrándose en 2025 un total de 273,7, cantidad que pese a ser ligeramente superior a la de los dos ejercicios previos, contrasta con la de los anteriores años, cuando el indicador osciló entre las 309 y las 435 horas de frío.