Medio millón de euros para rehabilitar el colegio Carballal-Cabral

La Xunta licita las obras de rehabilitación del Colegio Plurilingüe Carballal-Cabral, a las que tiene previsto destinar cerca de 520.000 euros para mejorar el confort térmico de los cuatro edificios que componen el centro, mejorando notablemente su eficiencia energética. El Gobierno gallego confía en reducir en más de un 30% las emisiones.

Para conseguirlo, se acometerá el aislamiento térmico mediante inyección en cámara en los cuatro edificios, así como la renovación de las carpinterías exteriores. También está previsto cambiar la cubierta del bloque principal, del gimnasio y la sala de profesores. Asimismo, se instalará iluminación led.

Desde la Consellería de Educación destacan que, con esta obra, los centros de Vigo han recibido una inversión de más de 31 millones de euros en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica. Están en ejecución actuaciones como la sustitución de cubiertas y la reforma de los centros integrados de FP Valentín Paz Andrade (1,9 millones) y Manuel Antonio (1,5 millones).

Mientras, en las próximas semanas está previsto que arranque la construcción del nuevo instituto Domingo Villar, que se ubicará en Navia. La Xunta adjudicó los trabajos el pasado mes de noviembre por 17,7 millones de euros, por lo que únicamente quedan los últimos trámites burocráticos para colocar la primera piedra.