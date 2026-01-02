Todo listo para recibir el lunes a los Reyes Magos en Vigo: un día soleado garantizará «la mejor Cabalgata del mundo»

Vigo se prepara para recibir el lunes a sus Majestades los Reyes Magos con la tradicional Cabalgata, que a diferencia de lo sucedido el año pasado no estará pasada por agua si se mantienen las predicciones meteorológicas.

Como es habitual desde hace tiempo, el Concello ha programado dos funciones de Cabalgata, una por la mañana (entre las 11,00 y las 14,00 horas) estática en el tramo de la avenida de Castelao entre Praza de América y rúa Grove y la tradicional en movimiento que arrancará a las 18,00 horas desde la avenida de Castelao y culminará aproximadamente sobre las 20,00 horas en la rotonda del Bicentenario tras pasar por la Plaza da Independencia y continuar por Camelias. Desde la ladera de O Castro, a la conclusión del recorrido, Melchor, Gaspar y Baltasar se trasladarán en una furgoneta hasta la Porta do Sol, donde tendrá lugar la recepción oficial.

Para tener todo a punto, el Ifevi acoge estos días el montaje de las carrozas en las que se instalarán los Reyes Magos y su comitiva el próximo lunes. Hasta el recinto ferial se acercó este mediodía el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que destacó las buenas perspectivas para el próximo lunes a nivel meteorológico, «lo que nos permitirá tener la mejor Cabalgata y los mejores Reyes de todo el mundo». Está previsto, además, repartir 6.500 kilos de caramelos en un evento que, al respetarlo la lluvia, «irá sin prisa y con sosiego y con calma». Uno de los Reyes Magos, por otro lado, visitará durante la jornada hospitales o centros de la tercera edad para aquellas personas que no puedan disfrutar en vivo de la Cabalgata.

La llegada de los Reyes Magos implicará la activación de un importante dispositivo de seguridad y tráfico para garantizar que todo salga a la perfección. Ya el domingo, a partir de las 9,00 horas se procederá al montaje del vallado en la avenida de Castelao para permitir el lunes a primera hora de la mañana la instalación de las carrozas.

Para la Cabalgata dinámica, por su parte, se cortará el recorrido al tráfico entre las 6,00 y las 11,30 horas para montar el vallado protector, con acceso exclusivo a residentes y transporte urbano. Entre las 11,30 y las 16,00 horas el tráfico permanecerá abierto. En el entorno de O Castro, se prohibirá el aparcamiento en Marqués de Alcedo, ya que en esa calle se procederá al desmontaje de las carrozas y de las atracciones.