Las consecuencias del «tarifazo» de la AP-9: los viajes cuestan el doble que hacia el resto de España

Los abusivos peajes que sufren los conductores que utilizan la AP-9 tienen un impacto que eleva a más del doble el coste de los desplazamientos por esta autopista en comparación con los que se realizan hacia otros puntos de España utilizando vías de alta capacidad. Según los cálculos realizados en un planificador de rutas, incluyendo las tasas en vigor desde el día de ayer que hay que abonar y el precio medio de la gasolina 95 en los surtidores de Vigo (en los últimos días fijado en 1,43 euros el litro), recorrer un kilómetro de la AP-9 supone un coste de 24 céntimos, mientras que en el caso de un viaje a Madrid, baja a 13 y si se quiere llegar al País Vasco o a Francia, el precio por kilómetro es de apenas 10 céntimos, al no estar penalizados por peajes.

El «castigo» al que se ven sometidos los conductores que utilicen de manera esporádica la AP-9 y no dispongan de telepeaje y la posibilidad de que se le apliquen las bonificaciones aprobadas por el Ministerio de Transportes para los usuarios recurrentes se ejemplifica con el viaje entre las dos principales ciudades de Galicia, separadas por apenas 160 kilómetros. Un desplazamiento de ida y vuelta entre Vigo y A Coruña supone un coste de unos 77 euros, de los que el 56% son atribuibles a los 42,8 euros que hay que desembolsar en las cabinas instaladas por Audasa, mientras que los 34 restantes serían por el carburante.

comparativa de peajes AP9 / Hugo Barreiro

Comparativa

Esos 77 euros serían suficientes a día de hoy para desplazarse entre Vigo y Madrid, pese a que la distancia recorrida en este trayecto, cerca de 600 kilómetros, es prácticamente el doble del ida y vuelta entre la ciudad olívica y A Coruña. Así, en el caso de ir a la capital de España, la mayor parte del gasto es en gasolina, aproximadamente 62 euros, mientras que hay que pagar desde el 1 de enero 15,7 euros en el peaje de la AP-6, una tasa que, a diferencia de las de la AP-9, el Gobierno tiene previsto eliminar en cinco años.

Ir a Madrid no es la única comparativa «sangrante» con la AP-9, ya que los 77 euros que un vigués necesita para ir hasta A Coruña y volver serían suficientes para cruzar toda la Península y atravesar la frontera entre País Vasco y Francia tras recorrer 750 kilómetros.

En el caso de un trayecto Vigo-Barcelona por carretera, la distancia entre ambas ciudades ronda los 1.120 kilómetros, casi cuatro veces más que la ida vuelta Vigo-A Coruña. Sin embargo, el coste total del viaje hasta la principal localidad catalana sería de 142 euros (118 de gasolina y 24 de peajes).