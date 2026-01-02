Vigo ya tiene fecha y hora para la Cabalgata de Reyes Magos de 2026: la magia y la fantasía invadirán las calles
Gaspar, Melchor y Baltasar ya tienen día y hora para saludar a las niñas y niños de Vigo
La Cabalgata de Reyes de Vigo de este 2026, para muchos, el punto final a mes y medio de fiestas navideñas, ya tiene fecha y hora: la estática será entre las 11.00 h y 14.00 h y la dinámica comenzará a partir de las 18.00 horas. Sus majestades de Oriente recorrerán las calles de la ciudad saludando a los más pequeños y repartiendo caramelos.
Como ya avanzó hace unos meses -y remarcó el pasado viernes- el alcalde, Abel Caballero, la temática de la cabalgata será «la magia y la fantasía». «Creemos que va a ser la mejor cabalgata de Reyes del mundo y que los Reyes Magos se quedarán en Vigo porque les gusta tanto la ciudad. Las niñas y niños de Vigo saben que se quedarán aquí», aseguró Caballero.
Horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Vigo
Como es habitual desde hace tiempo, el Concello ha programado dos funciones de Cabalgata, una por la mañana (entre las 11.00 h y las 14.00 h) estática en el tramo de la avenida de Castelao entre Praza de América y la calle Grove y otra tradicional en movimiento. Esta última arrancará a las 18.00 horas desde Castelao y culminará aproximadamente sobre las 20.00 horas en la rotonda del Bicentenario tras pasar por la Praza da Independencia y continuar por Camelias.
Desde la ladera de O Castro, a la conclusión del recorrido, Melchor, Gaspar y Baltasar se trasladarán en una furgoneta hasta la Porta do Sol, donde, sobre las 20.30 horas, tendrá lugar la recepción oficial, en la que recibirán las llaves de la ciudad de manos del alcalde.
