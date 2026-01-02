El Concello de Vigo mejorará dos pabellones deportivos

Cuenta atrás para poner en marcha dos importantes de obras de mejora en los pabellones municipales de Lavadores y Bembrive, una vez que la junta de gobierno local de Vigo acaba de aprobar los proyectos para la instalación de un nuevo pavimento área-elástico en ambas instalaciones, con un presupuesto de 150.000 euros en el caso de Bembrive y de 120.000 euros en Lavadores.

«Ahora tienen un firme excesivamente duro y lo cambiaremos por uno similar al de la pista central de As Travesas, una mejora muy sustancial porque permitirá un mejor deporte al absorber los impactos y no someter a tanta presión las rodillas o los tobillos», destacó el alcalde vigués, Abel Caballero, tras dar cuenta del acuerdo adoptado por su gobierno.

Con un plazo de ejecución de tres meses, el objetivo es tener lista la contratación de los trabajos en el primer semestre del año para poder realizar los trabajos durante el verano y, de esta forma, interferir lo menos posible en la actividad deportiva de los pabellones.