Caballero desvela la fecha del apagado de las luces de Navidad de Vigo

Los millones de luces led que brillan en Vigo desde el 15 de noviembre se apagarán pronto. El alcalde, Abel Caballero, anunció que el acto para despedir la Navidad se celebrará el domingo 11 de enero, casi dos meses después de su encendido. «El apagado de la Navidad de Vigo es el apagado de la Navidad de todo el planeta. Una gran Navidad que vivimos, llena de felicidad, de empleo, de ocupación, de crecimiento económico y, por tanto, de un clima social maravilloso», subrayó.

El regidor destacó además los altos niveles de afluencia en la ciudad durante estas fiestas. «Seguimos con unos niveles de ocupación en la ciudad ciertamente muy importantes. Y esto se refleja en el nivel de ocupación hotelera y en el nivel de ocupación de los restaurantes, de las cafeterías, que están en este momento teniendo unos niveles altísimos de clientes», explicó.

En concreto, Caballero detalló la ocupación hotelera para el primer fin de semana de enero: «El viernes día 2 [hoy], va a estar cerca del 90%. El sábado día 3, cerca del 80%. Y el domingo día 4, superará el 50%. Y estos son niveles de ocupación estratosféricos. Estratosféricos. Porque, si nos fuéramos 10 años atrás, el nivel de ocupación en este viernes 2, el sábado 3 y el domingo 4 sería del 10%. Y ahora estamos en una media que se va a ir a casi el 75% de ocupación en los tres días», destacó.