Caballero confirma los precios del Vitrasa para 2026

Viajar en el bus urbano en Vigo en 2026 costará lo mismo que en 2025. El alcalde, Abel Caballero, confirmó que el precio del viaje en Vitrasa se mantendrá este año. Recordó que la Junta de gobierno local aprobó el martes la solicitud de ayudas directas al transporte público del Gobierno de España, lo que permitirá que las tarifas se congelen. Añadió que el Concello y el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez subvencionan este servicio y criticó que, en cambio, la Xunta no lo hace.

De esta manera, los usuarios de la PassVigo seguirán pagando lo mismo que hasta ahora y el precio del billete ordinario se mantiene en 1,63 euros sin descuentos. Los menores de 15 años viajarán gratis, así como los pensionistas. Con la Pass Vigo, el usuario general paga 0,67 euros (el Concello aporta 0,74 céntimos por billete y el Gobierno de España, 0,22 euros).

El Ayuntamiento calcula que, el próximo año, el transporte urbano de Vigo alcanzará los 19,6 millones de usuarios, destinando alrededor de 14 millones de euros a subvencionar los billetes de PassVigo. Así, la administración local asegura que el transporte público siga siendo accesible, manteniendo un equilibrio entre el coste real del servicio y la ayuda directa a la ciudadanía.

Críticas del PP por perder una subvención

El portavoz del grupo municipal del PP de Vigo, Miguel Martín, criticó que el gobierno de Abel Caballero «acaba de perder los 2 millones de euros que el Ministerio de Transportes le adjudicó para poder aplicar los descuentos del 20% de la Pass Vigo y la gratuidad total del billete a los menores de 15 años durante el segundo semestre del pasado año». «Para poder cobrar esta subvención de la que vuelve a hablar el alcalde y que ya da por hecha, el Concello tendrá que implantar las zonas de bajas emisiones a lo largo del año», indicó.

Precisamente, explicó que perdió esta ayuda «por incumplir el requisito básico e indispensable de tener implantadas las zonas de bajas emisiones antes del 31 de diciembre del 2025, tal y como figuraba en el decreto ley de la convocatoria y como se comprometió por escrito este gobierno con la firma de una declaración responsable por parte del concejal competente, esto último entre comillas, claro», lamentó el edil.