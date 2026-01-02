El BNG de Vigo critica la «inacción» de Xunta, Concello y Gobierno en vivienda
Reclama «garantir o primeiro dereito da cidadanía» de forma «urxente»
El BNG local defendió que «a grande prioridade política» de Vigo «ten que ser a vivenda» y criticó la «inacción de Concello, Xunta e Estado»: «A emerxencia habitacional está a expulsar a milleiros de persoas da súa cidade».
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, solicitó «o despregamento urxente e imprescindíbel dunha enérxica política de vivenda pública para garantir o primeiro dereito da cidadanía, que é o de poder habitar a súa propia cidade». «Falamos dun incremento do prezo acumulado de case o 35% desde 2020», alertó.
Precisamente, FARO ha dado a conocer hoy que el precio medio volvió a batir el récord, según los registros del portal inmobiliario Idealista, que agrupa la mayor parte de los anuncios. En diciembre, llegó a 11,2 euros, una cifra que asusta: un 9% más que un año antes, alza imposible de compensar en la enorme mayoría de sueldos.
El incremento con respecto a diciembre de 2023 es del 19,2%. Son cantidades que ayudan a entender por qué la dificultad de acceso a una vivienda es una de las grandes preocupaciones no solo en la urbe olívica, sino también en el resto de localidades de España.
