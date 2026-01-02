El alquiler en Vigo subió en 2025 casi cuatro veces más que en Barcelona

Año nuevo… pero mismo pesimismo en torno a la situación del alquiler en Vigo, la gran asignatura pendiente para asegurar una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. El precio medio volvió a batir el récord, según los registros del portal inmobiliario Idealista, que agrupa la mayor parte de los anuncios. En diciembre, llegó a 11,2 euros, una cifra que asusta: un 9% más que un año antes, alza imposible de compensar en la enorme mayoría de sueldos. El incremento con respecto a diciembre de 2023 es del 19,2%. Son cantidades que ayudan a entender por qué la dificultad de acceso a una vivienda es una de las grandes preocupaciones no solo en la urbe olívica, sino también en el resto de localidades de España.

Si acercamos la lupa a las grandes ciudades, las comparaciones dejan en evidencia a Vigo. Siendo la décimo cuarta más poblada, es la quinta donde más subió el alquiler en 2025. Aumentó el año pasado casi cuatro veces más que en Barcelona, la urbe con el precio más elevado del Estado: 23,8 euros. En román paladino: cada vez es más difícil encontrar un piso o una casa disponible para arrendar que no suponga un desembolso importante para los inquilinos. Resultado: está en riesgo para muchas personas el derecho a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución. En Idealista, solo había esta mañana dos estudios por debajo de 500 euros al mes, de 20 y 25 metros cuadrados.

El precio medio del alquiler subió el último año en Vigo un 9%, más que en grandes ciudades como Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga, Córdoba, Bilbao y Barcelona. La evolución fue menor únicamente en Valladolid, Madrid, Zaragoza y Murcia. A nivel autonómico, Vigo lidera la tabla de urbes en precio medio. Por detrás, A Coruña, muy cerca: 11,1 euros el metro cuadrado (aumento interanual del 4,8%). Les siguen Santiago de Compostela (10,1 euros y 6,3%, respectivamente), Pontevedra (9,4 y 12,4%), Ourense (8 y 7,4%), Ferrol (8 y 12,5%) y Lugo (7,9 y 8,6%). Ferrol y Pontevedra registraron un incremento incluso mayor que el de la urbe más poblada de Galicia.

La acción de los poderes públicos

El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Precisamente, una de las grandes esperanzas es San Paio de Navia —a cargo de la Xunta—, con unas 1.600 viviendas de protección autonómica. El Plan Xeral recién estrenado proyecta más de 14.500 a precio tasado. Además, el Concello ha lanzado varios proyectos para alquiler asequible y facilitar la incorporación de propiedades vacías al mercado. A su vez, abordará esta situación con el Observatorio de la vivienda (con la UVigo) o la construcción de pisos protegidos en Barreiro, Esturáns y Navia (con la ayuda del Gobierno).

Desde el Sindicato de Inquilinas de Vigo–Tui–Baixo Miño, destacan que no se trata de un problema de oferta o de exceso de demanda, «como din as inmobiliarias», sino de un «modelo económico baseado no rentismo que extrae riqueza da necesidade elemental de ter un teito»: «Fondos voitre, grandes tendedores e empresas sen escrúpulos consolidaron unha clase extractiva que vive de apretar cada vez máis as familias».