Velas para cenar en Nochevieja y un teléfono móvil para seguir las uvas: apagón en Vigo
Un grupo de vecinos del barrio de Lavadores sufrieron un corte de luz en plena celebración de Fin de Año
Velas para cenar en plena Nochevieja y un teléfono móvil para seguir las campanadas. Este es el panorama que vivieron un grupo de vecinos del barrio vigués de Lavadores, a los que se le fue la luz durante la fiesta de Fin de Año.
Una incidencia en un poste en la zona de Vilar fue la raíz de este apagón, según ha confirmado Naturgy a FARO. Su duración se mantuvo desde las 21.30 horas hasta las 2 de la madrugada, a raíz del testimonio de los afectados.
Durante la reparación fue necesario realizar «cortes puntuales de suministro», señalan desde la distribuidora de energía, que precisa, al mismo tiempo, que se vieron afectadas concretamente tres viviendas.
- Davila 30/12/2025