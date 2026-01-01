Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en SuizaSubidas de precios 2026Primeros bebés gallegosTiempo en el cocheSorteo Lotería del NiñoRegreso de Fer López
instagramlinkedin

Velas para cenar en Nochevieja y un teléfono móvil para seguir las uvas: apagón en Vigo

Un grupo de vecinos del barrio de Lavadores sufrieron un corte de luz en plena celebración de Fin de Año

Emisión de las campanadas a través de un teléfono móvil, en una imagen de recurso.

Emisión de las campanadas a través de un teléfono móvil, en una imagen de recurso. / E. M.

Edgar Melchor

Velas para cenar en plena Nochevieja y un teléfono móvil para seguir las campanadas. Este es el panorama que vivieron un grupo de vecinos del barrio vigués de Lavadores, a los que se le fue la luz durante la fiesta de Fin de Año.

Una incidencia en un poste en la zona de Vilar fue la raíz de este apagón, según ha confirmado Naturgy a FARO. Su duración se mantuvo desde las 21.30 horas hasta las 2 de la madrugada, a raíz del testimonio de los afectados.

Noticias relacionadas y más

Durante la reparación fue necesario realizar «cortes puntuales de suministro», señalan desde la distribuidora de energía, que precisa, al mismo tiempo, que se vieron afectadas concretamente tres viviendas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
  2. Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
  3. Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
  4. Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
  5. Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
  6. La Torre Eiffel de Cuntis, en venta por 30.000 euros
  7. Tres de cada diez hogares de Pontevedra basan los ingresos en las pensiones, prestaciones y rentas
  8. Davila 30/12/2025

Velas para cenar en Nochevieja y un teléfono móvil para seguir las uvas: apagón en Vigo

Velas para cenar en Nochevieja y un teléfono móvil para seguir las uvas: apagón en Vigo

"La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado"

"La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado"

Chapuzón de Os Ninguéns en Samil para pedir acción frente a la pobreza

Chapuzón de Os Ninguéns en Samil para pedir acción frente a la pobreza

Peleas en zonas de copas y violencia familiar y de género protagonizan el inicio del 2026

Peleas en zonas de copas y violencia familiar y de género protagonizan el inicio del 2026

Dos tramos de la AP-9 del área de Vigo sufren las mayores subidas de peajes

Dos tramos de la AP-9 del área de Vigo sufren las mayores subidas de peajes

De un Ikea a una exposición de pinturas de 12 vecinos de Vigo: 'magia' artística en plena Navidad

De un Ikea a una exposición de pinturas de 12 vecinos de Vigo: 'magia' artística en plena Navidad

Coral, la primera bebé de Galicia en 2026, nació en Ourense con las campanadas y Valeria, en Vigo, tras los brindis

Coral, la primera bebé de Galicia en 2026, nació en Ourense con las campanadas y Valeria, en Vigo, tras los brindis

Las familias numerosas se apoyan en un estudio de la UVigo para solicitar la ampliación hasta los seis años de la deducción por maternidad

Las familias numerosas se apoyan en un estudio de la UVigo para solicitar la ampliación hasta los seis años de la deducción por maternidad
Tracking Pixel Contents