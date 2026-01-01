Dos tramos de la AP-9 del área de Vigo sufren las mayores subidas de peajes

Año nuevo, tarifas nuevas y, como es habitual en la AP-9, con un «regalo» en forma de importante subida de las tasas que hay que abonar para recorrer la autopista, al aprobar el Ministerio de Transportes una actualización del 4,68% (la más elevada de las autopistas españolas), aunque con ciertas variaciones en función de los tramos en los que se divide la vía gestionada por Audasa.

Como ya sucedió el año pasado, aunque en una escala menor, son dos tramos del área de Vigo los que sufren el mayor incremento de toda la AP-9, al crecer las tarifas respecto a las que estuvieron en vigor durante 2025 por encima del 5%. Se trata de los recorridos entre el enlace de O Morrazo y Pontevedra, que pasa de 3,45 a 3,65 euros (un 5,8% más) y del que permite evitar las curvas de Tameiga entre Puxeiros y Porriño, que cuesta desde ayer 2,10 euros, diez céntimos más que durante los doce meses previos, lo que supone una subida del 5%.

Mientras, se confirma que el recorrido entre Vigo y Pontevedra superará por primera vez en la historia la barrera de los cinco euros de peaje, al tener que abonar los conductores que cubran la distancia entre las dos localidades 5,05 euros, 20 céntimos más que durante el año anterior. Por su parte, llegar desde la ciudad olívica a Santiago implica ya tener que abonar 12,6 euros (a los 5,05 euros del Vigo-Pontevedra se suman los 7,55 entre Pontevedra y la capital gallega), mientras que prolongar el viaje hasta a Coruña cuesta casi un euro más que hasta el 31 de diciembre, quedando el precio definitivo para el año vigente en 21,4 euros. En su caso, el tramo Santiago-A Coruña pasa a costar 8,80 euros.

El recorrido íntegro de la AP-9 entre Tui y Ferrol, por su parte, se sitúa ya en 28,1 euros, por los 26,85 de 2025. De Vigo a Ferrol, el coste es de 24,55 euros, 1,10 euros más.